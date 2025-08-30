খুলনায় জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুর

খুলনায় জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুর
নুরুল হক নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে খুলনায় জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুর করেছেন দলটির নেতাকর্মীরা। এ সময় পুলিশের সঙ্গে নেতাকর্মীদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে।
শনিবার (৩০ আগস্ট) বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে শহরের ডাকবাংলো মোড়ে অবস্থিত কার্যালয়ে ভাঙচুরের এ ঘটনা ঘটে।
এর আগে নগরীর শিববাড়ী মোড়ে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীর বিক্ষোভ সমাবেশ করেন।
স্থানীয়রা জানায়, বিকেলে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা মিছিল নিয়ে জাতীয় পার্টির অফিসে সামনে আসেন। তারা ডাকবাংলো এলাকার রাস্তা অবরুদ্ধ করে রাখেন এবং ভিপি নুরের ওপর হামলার বিচার দাবি করেন। এক পর্যায়ে বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা জাতীয় পার্টির অফিস ভাঙচুর করেন। পরে পুলিশ আসলে তাদের সঙ্গে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও ইট পাটকেল নিক্ষেপ হয়।
খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাওলাদার সানোয়ার হোসাইন মাসুম জানান, ‘ডাকবাংলো এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। আমরা সাধারণ মানুষের জানমাল রক্ষায় এবং সবার নিরাপত্তা নিশ্চিতে সজাগ রয়েছি।’
