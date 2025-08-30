নারায়ণগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মা-মেয়ের মৃত্যু

নারায়ণগঞ্জে বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মা-মেয়ের মৃত্যু
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে মা ও মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। শনিবার (৩০ আগস্ট) রাত ৮টায় ফতুল্লার শিহাচর বড়বাড়ি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন একই এলাকার আমির আলীর স্ত্রী রোকসানা (৪২) ও তার মেয়ে লামিয়া (২২)।
স্থানীয়রা জানান, রাতে সেচ পাম্প নিয়ে বাড়ির পেছনে জমে থাকা বৃষ্টির পানি সেচতে যান রোকসানা ও তার মেয়ে লামিয়া। এসময় পাম্পের সংযোগ তার লিকেজ হয়ে প্রথমে রোকসানা বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। এসময় লামিয়া তার মাকে ধরলে তিনিও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। তখন আশপাশের লোকজন দ্রুত তাদের উদ্ধার করে খানপুর হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন।
ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরিফুল ইসলাম বলেন, মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি শুনেছি। তবে এখনো পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ করা হয়নি। ঘটনাস্থলে পুলিশের একটি টিম পাঠানো হয়েছে।
মোবাশ্বির শ্রাবণ/এসআর