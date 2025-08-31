  2. দেশজুড়ে

নেত্রকোনায় দু’পক্ষের সংঘর্ষে নিহত ৩

প্রকাশিত: ১১:১২ এএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
নেত্রকোনা সদর উপজেলার মৌগাতি এলাকায় পূর্ববিরোধের জেরে দু’পক্ষের সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন। শনিবার (৩০ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

নেত্রকোনা সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী শানেওয়াজ জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তবে তাৎক্ষণিক নিহতদের পরিচয় জানা যায়নি।

ওসি জানান, রাতে দুই পক্ষের সংঘর্ষে সাবেক ইউপি সদস্য নিহত হন। এ ঘটনা ছড়িয়ে পড়লে তার সমর্থকরা প্রতিপক্ষের বাড়িঘরে হামলা চালান। এসময় ৬ জন আহত হন। তাদের নেত্রকোনা আধুনিক সদর হাসপাতালে ভর্তি করলে রোববার ভোরে আরও একজনের মৃত্যু হয়।

সর্বশেষ এ ঘটনায় সকালে ময়মনসিংহ মেডিকেল ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় অপর একজনের মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে বলে জানিয়েছেন এই কর্মকর্তা।

