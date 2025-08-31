ছাত্রদল নেতার অফিস-বাড়িতে যুবদল কর্মীদের ভাঙচুর, মোটরসাইকেলে আগুন

ছাত্রদল নেতার অফিস-বাড়িতে যুবদল কর্মীদের ভাঙচুর, মোটরসাইকেলে আগুন
পাবনার ঈশ্বরদীতে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জেরে ছাত্রদল নেতার অফিস-বাড়ি ভাঙচুর ও দুটি মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠেছে যুবদল কর্মীদের বিরুদ্ধে।
শনিবার (৩০ আগস্ট) সন্ধ্যায় সাড়ে ৭টায় উপজেলার মানিকনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, একই এলাকার যুবদল কর্মী নবী, রতন ও পলাশের সঙ্গে জিয়া সাইবার ফোর্সের উপজেলা শাখার যুগ্ম-আহ্বায়ক ছাত্রদল নেতা রাব্বি মালিথার পূর্ব শক্রতা ছিল। এর জেরে নবী, রতন ও পলাশসহ কয়েকজন রাব্বির ব্যক্তিগত অফিস ও বাড়ি ভাঙচুর করে। এছাড়া দুটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এসময় কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায় বলে জানান স্থানীয়রা। এতে এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
এ বিষয়ে রাব্বি মালিথা বলেন, পলাশ, নবী ও রতন আমার অফিস ও বাড়িতে হামলা এবং লুটপাট চালিয়েছে। এর সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবি করছি।
এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে যুবদল কর্মী পলাশকে ফোন করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।
ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অ স ম আব্দুন নূর জানান, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
