  2. দেশজুড়ে

ছাত্রদল নেতার অফিস-বাড়িতে যুবদল কর্মীদের ভাঙচুর, মোটরসাইকেলে আগুন

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ঈশ্বরদী (পাবনা)
প্রকাশিত: ১২:২৯ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
ছাত্রদল নেতার অফিস-বাড়িতে যুবদল কর্মীদের ভাঙচুর, মোটরসাইকেলে আগুন

পাবনার ঈশ্বরদীতে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জেরে ছাত্রদল নেতার অফিস-বাড়ি ভাঙচুর ও দুটি মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠেছে যুবদল কর্মীদের বিরুদ্ধে।

শনিবার (৩০ আগস্ট) সন্ধ্যায় সাড়ে ৭টায় উপজেলার মানিকনগর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, একই এলাকার যুবদল কর্মী নবী, রতন ও পলাশের সঙ্গে জিয়া সাইবার ফোর্সের উপজেলা শাখার যুগ্ম-আহ্বায়ক ছাত্রদল নেতা রাব্বি মালিথার পূর্ব শক্রতা ছিল। এর জেরে নবী, রতন ও পলাশসহ কয়েকজন রাব্বির ব্যক্তিগত অফিস ও বাড়ি ভাঙচুর করে। এছাড়া দুটি মোটরসাইকেল ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এসময় কয়েক রাউন্ড গুলির শব্দ শোনা যায় বলে জানান স্থানীয়রা। এতে এলাকাজুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

পাবনার ঈশ্বরদীতে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জেরে ছাত্রদল নেতার অফিস-বাড়ি ভাঙচুর ও দুটি মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগের অভিযোগ উঠেছে যুবদল কর্মীদের বিরুদ্ধে

এ বিষয়ে রাব্বি মালিথা বলেন, পলাশ, নবী ও রতন আমার অফিস ও বাড়িতে হামলা এবং লুটপাট চালিয়েছে। এর সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবি করছি।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে যুবদল কর্মী পলাশকে ফোন করা হলেও তাকে পাওয়া যায়নি।

ঈশ্বরদী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) অ স ম আব্দুন নূর জানান, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। অভিযোগ পেলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শেখ মহসীন/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।