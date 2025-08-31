  2. দেশজুড়ে

ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে নওগাঁয় শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নওগাঁ
প্রকাশিত: ০২:১৯ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে নওগাঁয় শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স দ্বিতীয় বর্ষ পরীক্ষার ফরম পূরণের ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে নওগাঁ সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীরা।

রোববার (৩১ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টায় কলেজের প্রধান গেটের সামনে তারা ঘণ্টাব্যাপি এ কর্মসূচি পালন করেন।

এসময় শিক্ষার্থীরা ‘অযৌক্তিক ফি বৃদ্ধি মানি না, মানবো না’ ‘ফি বৃদ্ধি প্রত্যাহার করো, করতে হবেসহ’ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন।

সমাবেশে নওগাঁ সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মারুফ আহমেদ আকন্দ, হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী আজমাইন আহমেদ, অন্তর হোসেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মিজানুর রহমানসহ অন্যরা বক্তব্য রাখেন।

শিক্ষার্থীদের দাবি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অযৌক্তিক ফি অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে। শিক্ষার্থী বান্ধব এবং সহনশীল ফি নির্ধারণ, ইমপ্রুভ ফি সর্বোচ্চ ৩০০, ফলাফল পূনঃমূল্যায়ন ফি ১০০, সার্টিফিকেট ফি সর্বোচ্চ ২০০, আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল শিক্ষার্থীদের বিশেষ সহায়তা দিতে হবে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মারুফ আহমেদ বলেন, গত বছর যে সব বিভাগের ফি ছিলো দুই হাজার ২০০ টাকা থেকে ২ হাজার ৩০০ টাকা এ বছর সেগুলো হয়েছে তিন হাজার ৩০০ টাকা থেকে তিন হাজার ৫০০ টাকা। যা সম্পূর্ণ অযৌক্তক।

হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মনিরুল ইসলাম শামীম বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী নিম্ন-মধ্যবিত্ত এবং অস্বচ্ছল পরিবারের। হঠাৎ করেই ফি বৃদ্ধির ফলে অনেক শিক্ষার্থী ভোগান্তির মধ্যে পড়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়ন না করে ফি বাড়ানো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। আমরা অনতিবিলম্বে এই ফি প্রত্যাহার চাই।

মানববন্ধন ও সমাবেশ শেষে শিক্ষার্থীরা নওগাঁ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সামসুল হকের কাছে স্মারকলিপি দেন।

নওগাঁ সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ অধ্যাপক সামসুল হক বলেন, শিক্ষার্থীদের স্মারকলিপি গ্রহণ করেছি। তাদের দাবিগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হবে।

