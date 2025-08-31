বৃদ্ধাকে ছেলে-পুত্রবধূর অমানবিক নির্যাতন, ভিডিও ভাইরালের পর আটক ৫
হাঁটু দিয়ে বুক চেপে ধরে বৃদ্ধ শাশুড়িকে মারধর করছেন পুত্রবধূ। অসহায় বৃদ্ধা আল্লাহ ও আল্লাহ বলে চিৎকার করছেন। এরপর মারধরে যুক্ত হন ছেলে। মাকে গলা ধরে উঁচু করে আছড়ে আছড়ে মারতে থাকেন তিনি। সম্প্রতি এমনই অমানবিক ঘটনার একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ঘটনাটি ঘটেছে পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার হাপানিয়া গ্রামে।
এ ভিডিও ছড়িয়ে পড়লে পাবনাসহ দেশব্যাপী সমালোচনার ঝড় ওঠে। এরপর শনিবার (৩০ আগস্ট) রাত ৮টার দিকে উপজেলার হাপানিয়ায় রামচন্দ্রপুর গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে আটক করা হয় নির্যাতনে জড়িতদের।
এ ঘটনায় বৃদ্ধার মেয়ে আম্বিয়া খাতুন বাদী হয়ে রাতেই সাঁথিয়া থানায় ছয়জনের নাম উল্লেখ করে মামলা করেন।
আটকরা হলেন- মৃত আবুল হোসেন ও ভুক্তভোগী কাঞ্চন খাতুনের ছেলে নজরুল ইসলাম (৪০), পুত্রবধূ সোনালী খাতুন (৩৫), নজরুলের দুই শ্যালক মো. টিপু মিয়া (২৫) ও মো. মিনার হোসেন (৩০) এবং শ্যালিকা মুর্শিদা খাতুন (২৮)।
ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, পুত্রবধূ সোনালী প্রথমে বৃদ্ধা শাশুড়ি কাঞ্চন খাতুনকে (৭৫) মাটিতে ফেলে বুকে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরে মারধর করছেন। এসময় ওই বৃদ্ধা আল্লাহ আল্লাহ বলে চিৎকার করছেন। এরপর ছেলে নজরুল ইসলাম মাকে মারধরে যোগ দেন। গলা ধরে উঁচু করে ছেলে মাকে তুলে মাটিতে আছড়ে ফেলেন। বৃদ্ধা মা চিৎকার করে কান্না করলেও ভিডিওতে কাউকে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। লোমহর্ষক এ ঘটনাটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে সাধারণ মানুষের মধ্যে সমালোচনার ঝড় ওঠে। অভিযুক্তদের অমানুষ আখ্যা দিয়ে তাদের দ্রুত গ্রেফতারের করে সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানান সবাই।
এ বিষয়ে সাঁথিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রিজু তামান্না জানান, ফেসবুকে ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়ার পর থানা পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ টিম অভিযুক্তদের আটক করে।
সাঁথিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিসুর রহমান বলেন, ঘটনা জানার পর এ অভিযোগে ছেলে ও পুত্রবধূসহ পাঁচজনকে আটক করা হয়েছে। আদালতের মাধ্যমে তাদের কারাগারে পাঠানোর প্রস্তুতি চলছে।
আলমগীর হোসাইন নাবিল/এমএন/জিকেএস