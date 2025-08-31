  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
পাবনা
প্রকাশিত: ০৫:৩২ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
বিএনপির কমিটিতে আওয়ামী ঘনিষ্ঠরা, ক্ষুব্ধ নেতাকর্মীদের আলটিমেটাম

পাবনার ভাঙ্গুড়ায় ইউনিয়ন বিএনপির বিভিন্ন ওয়ার্ড কমিটিতে ত্যাগী নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ ঘনিষ্ঠদের নেওয়ার অভিযোগ করেছেন দলটির তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। এ অভিযোগে কমিটি প্রত্যাখ্যান করে পুনরায় কমিটির দাবিতে মানববন্ধন, বিক্ষোভসহ ধারাবাহিক কর্মসূচি পালন করছেন পদবঞ্চিত নেতাকর্মীরা। আগামী ৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে ঢাকার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অবস্থানসহ কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তারা।

এদিকে এ নিয়ে যে কোনো মুহূর্তে সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয় নেতারা।

জানা যায়, সম্প্রতি মোজাম্মেল হক মোজামকে আহ্বায়ক, আব্দুল মান্নানকে সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক ও ওয়াজ উদ্দিনকে সদস্যসচিব করে অষ্টমনিষা ইউনিয়ন বিএনপির কমিটি ঘোষণা করে ভাঙ্গুড়া উপজেলা বিএনপি। এরপর গত এক মাস ধরে ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড কমিটি গঠন করে নতুন কমিটি। অভিযোগ উঠেছে, নবগঠিত ওয়ার্ড কমিটিগুলোতে দীর্ঘ ১৭ বছর রাজপথে আন্দোলন-সংগ্রামে যুক্ত ত্যাগী ও নির্যাতিত নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে আওয়ামী লীগ সমর্থক ও আত্মীয়তায় সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কমিটি গঠনে তৃণমূল নেতাদের মতামত উপেক্ষা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আইনুল হক, ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মো. আব্দুল মান্নান, ইউনিয়ন যুবদলের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বর্তমান আহ্বায়ক কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক মিজানুর রহমান, ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি জহুরুল ইসলাম, যুগ্ম-আহ্বায়ক আলতাফ হোসেনসহ অনেকে।

তাদের অভিযোগ, নিজ প্রভাব বাড়াতে নতুন কমিটির আহ্বায়ক ও সদস্যসচিব বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নির্দেশনা অগ্রাহ্য করে খেয়ালখুশি মতো কমিটি করেছেন। এতে তৃণমূল নেতাদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। লিখিত অভিযোগ, প্রতিবাদ কর্মসূচিতেও উপজেলা ও জেলা বিএনপি বিষয়টি সমাধান না করায় যেকোনো সময় অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

অষ্টমনিষা ইউনিয়ন বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান অভিযোগ করেন, ওয়ার্ড কমিটি গঠনে সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক হিসেবে আমার সম্মতি বা অনুমোদন স্বাক্ষর থাকার কথা। অথচ আমার মতামত ছাড়াই ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ড কমিটি উপজেলা বিএনপির কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। এসব কমিটি রাতের আঁধারে গোপনে গঠন করা হয়েছে আওয়ামী পন্থি ব্যক্তিদের নিয়ে। ইউনিয়ন বিএনপির বর্তমান আহ্বায়ক দীর্ঘদিন জামায়াত ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে আঁতাত করেছেন এবং সদস্যসচিবও অতীতে ছাত্রলীগের নেতাদের সঙ্গে ব্যবসায়িক অংশীদার ছিলেন। তারা ব্যক্তিস্বার্থে তৃণমূল নেতাদের বঞ্চিত করে সুবিধাবাদীদের দলে নিচ্ছেন।

ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আইনুল হক বলেন, নতুন ওয়ার্ড কমিটিগুলোতে স্থান পাওয়া লোকজন কখনো বিএনপির কোনো কর্মসূচিতে সক্রিয় ছিলেন না। এতে দীর্ঘদিন মামলা-হামলা ও জেল-জুলুম সহ্য করে সংগঠনকে টিকিয়ে রাখা ত্যাগী নেতাদের অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। ফলে নেতাকর্মীদের মাঝে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে। যেকোনো সময় অস্থিতিশীল পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে। উপজেলা বিএনপি যদি দ্রুত পদক্ষেপ না নেয় তবে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। সংকট থেকে উদ্ভূত যেকোনো সংঘাতের দায় উপজেলা বিএনপিকেই বহন করতে হবে।

এ বিষয়ে বক্তব্য জানতে অষ্টমনিষা ইউনিয়ন বিএনপির আহ্বায়ক ও সদস্যসচিবকে মুঠোফোনে কল দিলেও তাদের পাওয়া যায়নি।

ভাঙ্গুড়া উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক নূর মোজাহিদ স্বপন বলেন, নেতাকর্মীদের লিখিত অভিযোগ জেলা নেতৃবৃন্দকে জানানো হয়েছে। দ্রুতই সবার সঙ্গে বসে বিষয়টি সমন্বয় করা হবে।

এমএন/জেআইএম

