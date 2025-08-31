যুবদল নেতার ঘরে মিললো গরিবের ১১ টন চাল
সিরাজগঞ্জের বেলকুচিতে এক যুবদল নেতার ঘর থেকে সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ১১ টন চাল জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় একজনকে আটক করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেলে উপজেলার বাঁশতলা এলাকায় একটি ঘর থেকে চালগুলো জব্দ করা হয়। পরে ঘরটি সিলগালা করে দেওয়া হয়।
আটক ব্যক্তির নাম ইব্রাহিম হোসেন (৪০)। তিনি ওই গ্রামের মৃত জহর উদ্দিন মণ্ডলের ছেলে।
ঘরটি মালিক একই গ্রামের মৃত জহির উদ্দিন মণ্ডলের ছেলে আশরাফ আলী (৪৫)। তিনি বেলকুচি উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক।
ভ্রাম্যমাণ আদালত ও স্থানীয় সূত্র জানায়, আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকেই নিজস্ব ঘরে সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল অবৈধভাবে মজুত করে অতিরিক্ত দামে বিক্রি করে আসছিলেন আশরাফ আলী।
উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জাগো নিউজকে জানান, সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল অবৈধভাবে মজুত রাখা হয়েছে খবর পেয়ে অভিযান চালান নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আফরিন জাহান। অভিযানে ৩০ কেজির ২০টি ও ৫০ কেজির ২০০টি বস্তা (১০ টন ৬০০ কেজি) চাল জব্দ ও একজনকে আটক করা হয়।
এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে বলেও জানান ইউএনও।
যৌথ অভিযানে সিনিয়র ওয়ারেন্ট অফিসার মোহাম্মদ শরিফুল ইসলাম, বেলকুচি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহিদুল ইসলাম, খাদ্য পরিদর্শক ইমরুল কায়েসসহ স্থানীয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
