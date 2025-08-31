দুদকের মামলায় খাদ্য কর্মকর্তা কারাগারে
ফরিদপুর দুদকের সমন্বিত কার্যালয়ের করা মামলায় সাবেক জেলা খাদ্য কর্মকর্তা তারিকুজ্জামানকে (৪৫) কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেলে ফরিদপুর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতের বিচারক জিয়া হায়দার তার জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।
জানা গেছে, ২০২৩ সালের ১১ এপ্রিল ফরিদপুর দুদকের সমন্বিত কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সরদার আবুল বাশার বাদী হয়ে মামলাটি করেন।
মামলার আসামিরা হলেন, ফরিদপুরের সাবেক জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক তারিকুজ্জামান (বর্তমানে ঢাকায় কর্মরত) ও বোয়ালমারীর উপ খাদ্য পরিদর্শক সানোয়ার হোসেন (বর্তমানে ঢাকায় কর্মরত)। এক কোটি ৩৫ লক্ষ ৮১ হাজার ৫০১ টাকা মূল্যের চাল, ধান ও গম আত্মসাৎ করার অভিযোগে তাদের নামে মামলা করা হয়।
তদন্তকারী কর্মকর্তা ফরিদপুর দুদকের উপ-সহকারী পরিচালক ইমরান আকন বলেন, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নির্দেশ মোতাবেক চার্জশিট দেওয়া হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে প্রাথমিকভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।
তিনি আরও বলেন, উক্ত মামলায় তারিকুজ্জামান আদালতে জামিন চাইলে স্পেশাল জেলা জজ তা নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠান। অপর আসামি সানোয়ার হোসেন পালাতক রয়েছেন।
এন কে বি নয়ন/এএইচ/জিকেএস