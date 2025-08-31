  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাটে ইউপি চেয়ারম্যানের অপসারণ দাবিতে মানববন্ধন

প্রকাশিত: ০৮:৩৪ পিএম, ৩১ আগস্ট ২০২৫
বাগেরহাটের মোল্লাহাট উপজেলার গাংনী ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও উপজেলা কৃষক লীগের সভাপতি শিকদার উজির আলীর অপসারণের দাবিতে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী। রোববার (৩১ আগস্ট) বিকেলে ইউনিয়ন পরিষদের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য দেন, গাংনী ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য জাকির বিশ্বাস, ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য ফারুক আহমেদ, ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য মো. হান্নান, ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য আলী আহমেদ শেখ, ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য হাফিজুর রহমান ও ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, শিকদার উজির আলী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আওয়ামী লীগের মনোনয়নে বিনা ভোটে চেয়ারম্যান হয়েছেন। চেয়ারম্যান হওয়ার পর থেকে তিনি যা ইচ্ছে তাই করেছেন। ইউনিয়নের কোনো নাগরিকদের তিনি তেমন কোন সেবা প্রদান করে না। কেউ সেবা নিতে গেলে, তাকে ঘুষ দিতে হত। অনেকের কাছ থেকে ট্যাংকি, টিউবওয়েলসহ বিভিন্ন সেবা প্রদানের নামে বিপুল অংকের টাকা নিয়েছেন। কখনওই নিয়মিত পরিষদে আসেন না এ চেয়ারম্যান। যার কারণে জনগণ সেবা বঞ্চিত হচ্ছে। যে কোনো মূল্যে এ চেয়ারম্যানকে অপসারণ করে, প্রশাসক নিয়োগের দাবি জানান বক্তারা।

এ বিষয়ে ইউপি সদস্য আলী আহমেদ শেখ বলেন, ‘চেয়ারম্যান এত বেশি দুর্নীতি করেছে যা বর্ণনা করা কঠিন। এমন কোনো অনিয়ম নেই যা তিনি করেননি। পরিষদের ব্যাংক হিসেবে ৬ লাখ টাকা ছিল। সেই টাকা তিনি তুলে আত্মসাৎ করেছেন। পরিষদের সদস্যদের আড়াই বছর ধরে সম্মানী দেয় না। এভাবে আসলে চলতে পারে না। ইউনিয়নের নাগরিকদের সেবা নিশ্চিত করতে চেয়ারম্যানের অপসারণ দাবি করেন এ সদস্য।

