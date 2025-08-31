মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে ৯ বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ

মহেশপুর সীমান্ত দিয়ে ৯ বাংলাদেশিকে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ
সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে আটক ৯ বাংলাদেশি নাগরিককে ফেরত দিয়েছে বিএসএফ। রোববার (৩১ আগস্ট) পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়। আটকদের মধ্যে তিনজন পুরুষ, চারজন নারী ও দুজন শিশু রয়েছে।
মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের সহকারী পরিচালক মুন্সি ইমদাদুর রহমান সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, ৩০ আগস্ট বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার মাহেন্দ্রা বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা অবৈধভাবে ভারতে বসবাসরত পাঁচ বাংলাদেশিকে আটক করে। পরে রাত সাড়ে ১০টার দিকে সীমান্ত পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে বিজিবির শ্রীনাথপুর বিওপির হাতে তাদের হস্তান্তর করা হয়।
এদিকে দুপুর দেড়টার দিকে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জোড়পাড়া বিএসএফ ক্যাম্প আরও ৪ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে।পরে বিকেলে সীমান্ত এলাকায় পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের বাঘাডাঙ্গা বিওপির কাছে হস্তান্তর করে বিএসএফ।
মহেশপুর থানার ওসি (তদন্ত) সাজ্জাদুর রহমান বলেন, আটক নারী ও শিশুদের যশোর জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হবে। আটক পুরুষদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
