খুলনায় রূপসা সেতুর নিচ থেকে সাংবাদিকের মরদেহ উদ্ধার

প্রকাশিত: ১২:৫২ এএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রোববার (৩১ আগষ্ট) সন্ধ্যায় খুলনায় রূপসা সেতুর ২ নম্বর পিলারের বেজমেন্ট থেকে সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলুর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ/ প্রতিনিধির পাঠানো ছবি

খুলনার খান জাহান আলী সেতুর (রূপসা সেতু) নিচ থেকে সাংবাদিক ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলুর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। রোববার (৩১ আগষ্ট) সন্ধ্যা ৭টার দিকে সেতুর ২ নম্বর পিলারের বেজমেন্ট থেকে তার মরদেহ উদ্ধার হয়।

খুলনার নৌ পুলিশ রূপসা ফাঁড়ির এসআই বেল্লাহ হোসেন জানান, সন্ধ্যা ৭টার দিকে তারা মরদেহটি উদ্ধার করেন। সেসময় বুলুর পরনে ছিল ব্লু রঙের গ্যাবাডিন প্যান্ট ও আকাশি রঙের টি-শার্ট। তার ডান হাত ও মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত ছিল। সেসময় তার পকেট থাকা ভোটার আইডি কার্ডের মাধ্যমে তাকে শনাক্ত করা হয়।

ওয়াহেদ-উজ-জামান বুলু প্রায় তিন দশক ধরে চ্যানেল ওয়ান, ভোরের কাগজ, বঙ্গবাণী, দৈনিক প্রবাহসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমের সঙ্গে কাজ করেছেন। সর্বশেষ তিনি দৈনিক সংবাদ প্রতিদিনের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার হিসেব কাজ করছিলেন।

তিনি খুলনা নগরীর শিববাড়ি মোড় সংলগ্ন পৈতৃক বাড়িতে বসবাস করতেন। খুলনা প্রেসক্লাব, খুলনা সাংবাদিক ইউনিয়ন (কেইউজে) ও বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের (বিএফইউজে) সদস্য ছিলেন বুলু।

