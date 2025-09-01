  2. দেশজুড়ে

ট্রেনের ধাক্কায় প্রাণ গেলো দুই বছরের শিশুর

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রকাশিত: ১২:৩৭ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোলে ট্রেনের ধাক্কায় তাসলিমা নামের দুই বছরের এক শিশু নিহত হয়েছে। সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার কসবা ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শিশু তাসলিমা কসবা ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রামের মশিউর রহমানের মেয়ে।

রেলওয়ে পুলিশের (জিআপি) আমনূরা ফাঁড়ি ইনচার্জ উপ-পরিদর্শক (এসআই) আইনুল হক জানান, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে কসবা ইউনিয়নের যাদবপুর বস্তি দিয়ে একটি লোকাল ট্রেন যাচ্ছিল। ওই সময় বাড়ি থেকে বের হয়ে ট্রেন লাইনের ধারে খেলছিল শিশু তাসলিমা। এতে ট্রেনের ধাক্কায় নিহত হয় শিশুটি। মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

