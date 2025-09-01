সেন্টমার্টিন থেকে ফের ১৮ জেলেকে আটক করলো আরাকান আর্মি
মিয়ানমারের আরাকান আর্মি আবারও বঙ্গোপসাগর সেন্টমার্টিন অংশ থেকে ৩টি ট্রলার ও ১৮ জন জেলেকে আটক করে নিয়ে গেছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) সন্ধ্যার দিকে সেন্টমার্টিন পশ্চিম ও পূর্ব দিকে সাগরের অংশ থেকে তাদের আটক করা হয়েছে।
সেন্টমার্টিন ফিশিং বোট সমিতির সভাপতি আজিম উদ্দিন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, রোববার সন্ধ্যার দিকে সেন্টমার্টিন পশ্চিম ও পূর্ব সাগরে জেলেরা মাছ ধরছিলেন। এসময় আরাকান আর্মির সদস্যরা স্পিডবোটে এসে বাংলাদেশি মালিকানাধীন সেন্টমার্টিন দ্বীপের ৩টি ট্রলারসহ ১৮ জেলেকে আটক করে নিয়ে গেছে।
তিনি আরও বলেন, এ ঘটনার খবর পেয়ে সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিষয়টি উপজেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্টদের জানানো হয়েছে। ট্রলার ৩টি সেন্টমার্টিন দ্বীপের গলাচিপা এলাকার আবু তাহের, আলমগীর ও আবসার উদ্দীনের মালিকানাধীন। প্রত্যেক ট্রলারে ৬ জন করে জেলে ছিল।
টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ এহেসান উদ্দিন বলেন, সাগর থেকে আবারও আরাকান আর্মি সদস্যরা জেলেদের আটক করেছে শুনেছি। তবে মাছ ধরার ক্ষেত্রে জেলেদের সতর্ক হতে হবে। এ ঘটনাটি সংশ্লিষ্টদের জানানো হয়েছে।
এর আগে আগস্ট মাসে আরও ৫২ জন জেলেকে আরাকান আর্মি আটক করেছে। সর্বশেষ ১৮ জনকে আটকের মধ্যদিয়ে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭০ জনে। তাদের কাউকেই এখনো ছাড়া হয়নি।
