পাবনায় পুত্রবধূর বটির কোপে শ্বশুর নিহত

প্রকাশিত: ০২:০১ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
পাবনার সাঁথিয়ায় পুত্রবধূর ধারালো বঁটির কোপে মোজাম হোসেন (৭০) নামে এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। রোববার (৩১ আগস্ট) দিনগত রাত ৩টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান তিনি । এর আগে রাত ৮টার দিকে সাঁথিয়া পৌর সদরের কলেজপাড়া মহল্লায় মোজামকে কুপিয়ে আহত করেন তার পুত্রবধূ।

সাঁথিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আনিছুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহত মেজামের বাড়ি সাঁথিয়া উপজেলার নাড়িয়া গদাই গ্রামে হলেও তিনি দীর্ঘদিন ধরে পৌর সদরের কলেজপাড়া এলাকায় বসবাস করছিলেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পৌরসভার কলেজপাড়া মহল্লার মোজামের ছেলে মিঠুর সঙ্গে পাঁচ বছর আগে আফরা গ্রামের আব্দুস সালামের মেয়ে রুমি খাতুনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকে রুমি মানসিক রোগে ভুগছিলেন। তিনি ঢাকায় একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন।

পরিবারের সদস্যরা জানান, রোববার রাত ৮টার দিকে হঠাৎ রুমির মানসিক সমস্যা দেখা দেয়। এসময় তিনি হাতের কাছে থাকা বঁটি দিয়ে তার সামনে থাকা শ্বশুর মোজামের পেটে ও পিঠে কোপ দেন। গুরুতর আহত অবস্থায় মোজামকে প্রথমে সাঁথিয়া হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। রাত ৩টার দিকে তিনি মারা যান।

ওসি আনিছুর রহমান বলেন, পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। ময়নাতদন্ত শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষ থেকে এখনো কেউ অভিযোগ দেননি। অভিযুক্ত পলাতক। তাকে আটকের চেষ্টা চলছে।

