বান্দরবান
৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা নারীকে ধর্ষণের অভিযোগে দুই যুবক গ্রেফতার
বান্দরবানের লামায় ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা এক নারীকে দলবদ্ধ ধর্ষণের অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার রুপসী পাড়া এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় তাদের।
গ্রেফতাররা হলেন- রূপসীপাড়া ইউপির ৫ নম্বর ওয়ার্ড মুসলিম পাড়া এলাকার মো. সোলেইমানের ছেলে মো. ফয়সাল (২১) ও ইসহাক সর্দারের ছেলে মো. রাব্বি (২২)।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, রোববার (৩১ সেপ্টেম্বর) ধর্ষণের শিকার ওই নারীর স্বামী গভীর রাত পর্যন্ত বাগানের কাজে খামার বাড়িতে ছিলেন। রাত ৯টা থেকে ১০টার মধ্যে ফয়সাল ও রাব্বি ভুক্তভোগীকে একা পেয়ে ধর্ষণ করে। স্বামী বাসায় ফিরলে তাকে ঘটনা জানান স্ত্রী। পরে স্বামী বাদী হয়ে লামা থানায় ধর্ষণ মামলা করেন। এর প্রেক্ষিতে রুপসী পাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে পুলিশ।
বান্দরবানের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল করিম বিষয়টির সত্যতা নিশ্চিত করেন।
নয়ন চক্রবর্তী/এমএন/এএসএম