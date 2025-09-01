জাতি এখন নির্বাচনী ট্রেনে, আর থামানো যাবে না: বুলু
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকত উল্লাহ বুলু বলেছেন, ‘জাতি নির্বাচনী ট্রেনে ওঠে গেছে। আর কেউ ট্রেন থামাতে পারবে না। কারণ সেনাবাহিনী, সরকার, নির্বাচন কমিশন, সাধারণ মানুষ সবাই নির্বাচন চায়।’
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নগরীর রেজিস্ট্রারি মাঠে সিলেট জেলা ও মহানগর বিএনপির উদ্যোগে দলটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।
এ সময় তিনি আরও বলেন, ‘যারা ৭১ স্বীকার করে না তাদের এ দেশে ভোট চাওয়া বা নির্বাচন করার অধিকার নাই।’
সিলেট মহানগর বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি রেজাউল হাসান কয়েছ লোদী সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মো. ইমদাদ হোসেন চৌধুরীর পরিচালনায় সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ড. মো. এনামুল হক চৌধুরী, বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ও সিলেট সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র আরিফুল হক চৌধুরী, কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিফতাহ সিদ্দিকী, সিলেট জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এমরান আহমদ চৌধুরীসহ প্রমুখ।
