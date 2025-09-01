ফরিদপুরে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতার পোস্টার ঘিরে আতঙ্ক
ফরিদপুরের বোয়ালমারীতে গভীর রাতে নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের পোস্টার-ফেস্টুনকে ঘিরে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এর মাধ্যমে তাদের উপস্থিতি জানান দিয়ে আবারও সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে।
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) সকালে এসব পোস্টার-ফেস্টুন এলাকাবাসীর নজরে আসে।
এর আগে রোববার (৩১ আগস্ট) দিনগত গভীর রাতে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক প্রান্ত সিদ্দিকীর নেতৃত্বে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ফেস্টুন ও পোস্টার লাগানো হয়।
পোস্টারগুলোতে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টাকে নিয়ে বিদ্রূপমূলক মন্তব্য এবং শেখ হাসিনা ফিরে আসবেন এমন বার্তা প্রচার করা হয়। এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও প্রান্ত সিদ্দিকীর ফেসবুক আইডিতেও আপলোড করা হয়। সেখানে তিনি লিখেন ‘ফয়সালা রাজপথেই হবে ইনশাআল্লাহ’।
এলাকাবাসী জানান, বোয়ালমারী উপজেলা সদর বাজার, ডাকবাংলোর প্রধান গেটে, কৃষি ব্যাংক, জর্জ একাডেমি, মহিলা কলেজ মোড়, বাস টার্মিনালসহ উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম ও হাট-বাজারে এসব ফেস্টুন লাগানো হয়েছে।
এ বিষয়ে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক প্রান্ত সিদ্দিকী পলাতক থাকায় যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
জানতে চাইলে সাবেক ছাত্রদল নেতা রোকনুজ্জামান বকুল বলেন, ‘দীর্ঘ ১৭ বছর বিএনপির নেতাকর্মীদের নামে মিথ্যা মামলা, গুম-খুন ও নানা হয়রানির মাধ্যমে দমন-পীড়ন চালানো হয়েছে। বোয়ালমারীতে তারা অস্ত্র মিছিল পর্যন্ত করেছে। সেই স্বৈরাচারকে ফিরিয়ে আনতে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ মাঠে নেমেছে। এ সংগঠনের সাহস হলো কিভাবে? তারা ফিরে আসার চেষ্টা করলে শক্ত হাতে সাংগঠনিকভাবে মোকাবিলা করবো।’
এ বিষয়ে বোয়ালমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মাহমুদুল হাসান বলেন, ‘রাতের আঁধারে তারা ফেস্টুন লাগাতে পারে। তবে আমরা এসব বিষয়ে সজাগ রয়েছি। কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে। নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের দিকে কড়া নজর রাখা হচ্ছে।’
