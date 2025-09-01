ক্ষমা চেয়ে নির্বাচনে আসুন: জামায়াতকে আযম খান

  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৬:৪৪ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ করে বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আহমেদ আযম খান বলেছেন, যারা দেশের স্বাধীনতা চাননি তাদের ৭১-এর কথা শুনলে হতাশা লাগে। আপনারা জাতির কাছে ক্ষমা চেয়ে নির্বাচনে আসুন। পিআরের কথা বলেন আবার ৩০০ আসনেই নমিনেশন দেন। কেমন ধরনের দ্বিচারিতা আপনাদের?

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে টাঙ্গাইল শহরের শহীদ স্মৃতি পৌর উদ্যানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

আযম খান আরও বলেন, ‘আজ যারা গণতন্ত্র ও নির্বাচনের পথে বাধা তাদেরকে কখনো রাজপথে দেখিনি। তারা পালিয়ে গিয়ে কেউ আওয়ামী লীগে ছদ্মনামে আশ্রয় নিয়েছেন, কেউ জাতীয় পার্টিতে আবার কেউ কেউ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে আশ্রয় নিয়েছেন। তারা বলছেন, পিআর, সংস্কার ও বিচার না হলে নির্বাচন হতে দেবেন না। তারা ৭১ সালে বলেছিলেন, পাকিস্তান আমাদের দেশ, আমরা বাংলাদেশ হতে দেবো না। সেদিন বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ মেজর জিয়ার ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে রণাঙ্গনে নেমেছিলেন ও সমর্থন দিয়েছিলেন। যারা বলেছিলেন, পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ হতে দেবো না, তাদের সমুচিত জবাব দিয়ে মেজর জিয়ার নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধারা বুক চিতিয়ে লড়াই করে দেশকে স্বাধীন করেছিলেন।’

জেলা বিএনপির সভাপতি হাসানুজ্জামিলের সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু, সাবেক সংসদ সদস্য আবুল কালাম আজাদ, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল প্রমুখ।

এসময় জেলা ও উপজেলা বিএনপিসহ সহযোগী সংগঠনের অন্যান্য নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

