ফেব্রুয়ারির মধ্যেই নির্বাচন হবে: দুদু

ফেব্রুয়ারির মধ্যেই নির্বাচন হবে: দুদু
বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন, ‘ফেব্রুয়ারির মধ্যেই নির্বাচন হবে। এমন কোনো শক্তি নেই যে নির্বাচন বন্ধ করতে পারে। বাংলাদেশের মাটিতে আর কোনো ষড়যন্ত্র হতে দেবো না। বাংলাদেশের মানুষ পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেবে। পছন্দের মানুষকে নির্বাচিত করবে। তারেক রহমানের নেতৃত্বেই আগামী নির্বাচনে জয়ী হবে বিএনপি। বাংলাদেশের মানুষ তারেক রহমানকে চায়। এজন্য স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।’
তিনি বলেছেন, ‘শহীদ জিয়া এমন ব্যক্তি যিনি ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। স্ত্রী-সন্তান পরিবার রেখে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে ছিলেন, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা ঘোষণার দেওয়ার কথাতো ছিল শেখ মুজিবের। কারাগারের নামে সেদিন তিনি পাকিস্তানে ছিলেন।’
সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকালে নগরীর শিববাড়ি মোড়ে বিএনপি’র ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধে অংশ না নিয়ে; সম্পৃক্ত না থেকে স্বাধীনতার পর ১০ জানুয়ারি ক্ষমতা দখল করেন।’
দুদু বলেন, ‘এ দলকে (বিএনপি) শেখ হাসিনা নির্যাতন করেছে, নিপীড়ন করেছে, হয়রানি করেছে; প্রায় ১০ হাজার মানুষ হত্যা করেছে। যে মুজিব যেমন ৭২-৭৫ সালে ৪০ হাজার-৫০ হাজার মানুষকে হত্যা করেছিল। দুর্ভিক্ষে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছিল। বাকশাল গঠন করে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছিল। আর শহীদ জিয়া ৭ নভেম্বরে সিপাহী-জনতার লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় এসেছিলেন। তিনি এদেশকে বিশ্বে আধুনিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন।’
খুলনা মহানগর বিএনপির সভাপতি শফিকুল আলম মনার সভাপতিত্বে সমাবেশে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির তথ্য বিষয়ক সম্পাদক আজিজুল বারী হেলাল, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মনিরুজ্জামান মন্টু, মহানগর সাধারণ সম্পাদক শফিকুল আলম তুহিন, রেহেনা ঈসা, সৈয়দা নার্গিস আলী, অ্যাডভোকেট তসলিমা খাতুন ছন্দা, জুলাই অভ্যুত্থানে শহীদ সাকিব রায়হানের বাবা আজিজুর রহমান, গণঅধিকার খুলনা মহানগরীর আহ্বায়ক বেলাল হোসেন, যুবদল নেতা ইবাদুল হক রুবায়েত, স্বেচ্ছাসেবক দলের আতাউর রহমান রনু, জাসাসের ইঞ্জিনিয়ার নুরুল ইসলাম বাচ্চু প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
আরিফুর রহমান/আরএইচ