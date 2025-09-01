  2. দেশজুড়ে

বাগেরহাটে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি বাগেরহাট
প্রকাশিত: ১১:০৪ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাগেরহাটে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন
মহাসমারোহে দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করেন বাগেরহাট বিএনপির নেতাকর্মীরা

বাগেরহাটে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল- বিএনপির ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপিত হয়েছে।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে শহরের দশানি ট্রাফিক মোড়ে জেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা আসতে শুরু করেন। মুহূর্তেই কয়েক হাজার নেতাকর্মীর মিলনমেলায় পরিণত হয় দশানি ট্রাফিক মোড়।

জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি এম এ সালামের সভাপতিত্বে এ সময় এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ শামীমুর রহমান শামীম। সভায় আরও বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সদস্য সচিব মোজাফফর রহমান আলম, সাবেক সংসদ সদস্য মুজিবর রহমান, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য অ্যাডভোকেট অহিদুজ্জামান দিপু, বিএনপি নেতা খাদেম নিয়ামুল নাসির আলাপ, খান মনিরুল ইসলাম, ইঞ্জিনিয়ার মাসুদ রানা প্রমুখ।

এ সময় বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক কৃষিবিদ শামীমুর রহমান শামীম বলেন, দীর্ঘ ১৭ বছর ধরে বিএনপির নেতাকর্মীদের ওপর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ অবর্ণনীয় নির্যাতন করেছে। আওয়ামী লীগের নির্যাতনে বিএনপির অগণিত নেতাকর্মী শহীদ হয়েছেন। আহত হয়ে মৃ্ত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছেন। আজকের এই খুশির দিনে আমরা সব নিহত নেতাকর্মীর রুহের মাগফিরাত কামনা করছি। বিএনপি চেয়ারপারসন আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াসহ সব অসুস্থ নেতাকর্মীর সুস্থতা কামনা করছি।

আগামীতে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বৈষম্যহীন রাষ্ট নির্মাণে সব নেতাকর্মীকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান এই নেতা।

আলোচনা সভা শেষে জেলা বিএনপির নেতৃত্বে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি বাগেরহাট-পিরোজপুর মহাসড়ক দিয়ে ভিআইপি মোড়, মিঠাপুকুরপাড়, শালতলা মোড় হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়।

দীর্ঘদিন পর উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উন্মুক্তভাবে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন করতে পেরে খুশি দলীয় নেতাকর্মীরা।

নাহিদ ফরাজী/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।