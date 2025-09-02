  2. দেশজুড়ে

শিক্ষার্থীদের অবরোধ প্রত্যাহার, ঢাকা-ময়মনসিংহ ট্রেন চলাচল শুরু

প্রকাশিত: ০৬:২৯ পিএম, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকৃবি) এলাকায় রেলপথ অবরোধের সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পর প্রশাসনের আলোচনার আশ্বাসে রেলপথ থেকে সরে গেছেন আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল আবারও শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বাকৃবি এলাকায় জব্বারের মোড়ে রেলপথ থেকে সরে যান শিক্ষার্থীরা।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহ রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আক্তার হোসেন।

তিনি বলেন, ‘বাকৃবি প্রশাসন আজ সন্ধ্যায় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে। ফলপ্রসূ আলোচনা হবে এমন আশ্বাসের পর বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে রেলপথ থেকে সরে যান আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা। এরপর থেকে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে আবারও ট্রেন চলাচল শুরু হয়।’

এর আগে দুপুর ১২টা থেকে ছয় দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বাকৃবি এলাকায় জব্বারের মোড়ে রেলপথ অবরোধ করেন শিক্ষার্থীরা। এতে ঢাকা-ময়মনসিংহ রেলপথে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়েন রেলযাত্রীরা।

আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের দাবিগুলো হলো—

• অবৈধভাবে হলত্যাগের নির্দেশনা দুপুর ২টার মধ্যে প্রত্যাহার করে আদেশ তুলে নিতে হবে;
• হলগুলোতে চলমান সব ধরনের সুবিধা নিরবচ্ছিন্ন রাখতে হবে;
• এই প্রশাসন শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ওপর শিক্ষকদের মদদে বহিরাগত দিয়ে হামলার দায়ে প্রক্টরিয়াল বডিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পদত্যাগ করতে হবে;
• বহিরাগত সন্ত্রাসীদের দ্বারা ককটেল বিস্ফোরণ, লাইব্রেরি ও স্থাপনা ভাঙচুর, দেশীয় অস্ত্র দ্বারা শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা এবং নারী শিক্ষার্থীদের হেনস্তার ঘটনার জন্য উপাচার্যকে প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে;
• হামলার সঙ্গে জড়িত শিক্ষক (কৃষি অনুষদের আসাদুজ্জামান সরকার, তোফাজ্জল, শরীফ আর রাফি, কামরুজ্জামান, পশুপালন অনুষদের বজলুর রহমান মোল্যা, জেনেটিক্সের মুনির, ডেইরি বিজ্ঞান বিভাগের আশিকুর রহমান) এবং বহিরাগত সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে; এবং
• গত এক মাস ধরে চলমান যে একক কম্বাইন্ড ডিগ্রির দাবিতে আন্দোলন চলছে, সেই একক ডিগ্রি অবিলম্বে প্রদান করতে হবে। তিনটি ভিন্ন ডিগ্রি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

