প্রাইভেটকার ছিনতাই করে বিক্রির সময় যুবলীগ নেতাসহ আটক ৫

প্রাইভেটকার ছিনতাই করে বিক্রির সময় যুবলীগ নেতাসহ আটক ৫
মালিককে বেধড়ক পিটিয়ে ঢাকা থেকে ছিনতাই করা হয় একটি প্রাইভেটকার। পরে সেটি বিক্রি করা হচ্ছিল দিনাজপুরের বিরামপুরে। এসময় উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ চোর চক্রের পাঁচ সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে পৌর শহরের কলেজ বাজার এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন বিরামপুর পৌরশহরের চাঁদপুর এলাকার তোফাজ্জল হোসেনের ছেলে উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলম বকুল (৫২), একই এলাকার শিমলতলী গ্রামের আব্দুল হান্নানের ছেলে আবু হোসেন মোস্তফা কামাল (২৯), রংপুর মিঠাপুকুর এলাকার ওমর আলীর ছেলে সাখাওয়াত হোসেন (৫২), নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ উপজেলার তোতা মিয়ার ছেলে কামরুল হোসেন (৪১) এবং একই এলাকার আম্বর আলীর ছেলে মাসুদ রানা ওরফে শুভ।
বিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমতাজুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পুলিশ জানায়, গত আগস্ট মাসে নারায়ণগঞ্জ থেকে একটি প্রাইভেটকার ছিনতাই হয়। সেই প্রাইভেটকারটি কয়েকদিন ধরেই বিরামপুর কলেজ বাজার এলাকায় অবস্থান করছিল। আজ বিকেলে বিরামপুর এলাকার এক ব্যক্তির কাছে এটি বিক্রির চেষ্টা চলছিল। এসময় কথাবার্তায় সন্দেহ হলে নারায়ণগঞ্জে বিআরটিএতে ফোন দেন ক্রেতা। এসময় প্রাইভেটকারের আসল মালিকের সঙ্গে তার কথা হয়। কথার ফাঁকে ওই ব্যক্তিকে প্রাইভেটকারটি ছিনতায়ের বিষয়টি অবগত করলে তারা দ্রুত পুলিশকে অবগত করেন। পরে পুলিশ এসে প্রাইভেটকারসহ তাদের আটক করে থানায় নিয়ে যায়।
বিরামপুর থানার (ওসি) মমতাজুল হক বলেন, চোরাই গাড়ি বিক্রির সময় উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ চোরচক্রের পাঁচ সদস্যকে আটক করা হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে গাড়িসহ তাদের জেলা ডিবি কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে।
মো.মাহাবুর রহমান/এসআর/এমএস