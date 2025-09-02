১০০ টাকার বিদ্যুৎ কিনলে মিটারে ওঠে ৭০ টাকা: টুকু
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও সাবেক বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেছেন, আমরা ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছিলাম। এখন কার্ডের মাধ্যমে সেই বিদ্যুৎ কিনতে হয়। ১০০ টাকার বিদ্যুৎ কিনলে মিটারে ওঠে ৭০ টাকা।
তিনি বলেন, গত ১৭ বছর শেখ হাসিনা উন্নয়নের কথা বলে বিদেশ থেকে টাকা এনে লুটপাটের মাধ্যমে দেশকে শ্মশান বানিয়ে পালিয়েছেন। আগামীতে যে সরকার ক্ষমতায় আসবে, তাদের সেই ঋণ পরিশোধ করতেই হিমশিম খেতে হবে।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে সিরাজগঞ্জ সদর উপজেলার বহুলী ইউনিয়ন সিরাজগঞ্জ-১ আসন থেকে পুনরায় সিরাজগঞ্জ-২ আসনে অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুকে গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়। এসময় তিনি এসব কথা বলেন।
ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু বলেন, ‘শেখ হাসিনা লুটপাটের মাধ্যমে পুলিশ, সেনাবাহিনীসহ সরকারি-বেসরকারি সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দিয়ে গেছেন। দেশের মানুষ শেখ হাসিনার রোষানল থেকে মুক্ত ছিল না।’
জেলা বিএনপির অর্থনৈতিক বিষয়ক সম্পাদক ও বহুলী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি রেজাউর রহমান ফিরোজের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য রুমানা মাহমুদ।
সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বাচ্চু।
এম এ মালেক/এসআর/এমএস