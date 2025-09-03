নড়াইলে সেপটিক ট্যাংক থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার

নড়াইলে সেপটিক ট্যাংক থেকে শিশুর মরদেহ উদ্ধার
নড়াইলের কালিয়া উপজেলায় সেপটিক ট্যাংক থেকে জুনায়েদ সর্দার (৫) নামে এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) দুপুরে উপজেলার বাবরা-হাচলা ইউনিয়নের কাঞ্চনপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। কালিয়া থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
শিশু জুনায়েদ নড়াইলের কালিয়া উপজেলার পুরুলিয়া ইউনিয়নের দেওয়াডাঙ্গা গ্রামের আলমগীর সর্দারের ছেলে।
স্বজন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার মায়ের সঙ্গে খালার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল জুনায়েদ। এদিন দুপুরে তার মা বাজারে গেলে নানার সঙ্গে বাড়িতে ছিল সে। এক পর্যায়ে খেলার ছলে ফড়িং ধরতে গিয়ে নিখোঁজ হয় জুনায়েদ। পরে তাকে দেখতে না পেয়ে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি শুরু করে পরিবারের লোকজন। খোঁজাখুঁজির এক পর্যায়ে বাড়ির পেছনে সেপটিক ট্যাংকের ঢাকনা ভাঙা দেখা যায়। সেখান থেকে জুনায়েদের জুতা দেখতে পেয়ে স্থানীয়রা ট্যাংকের ভেতর থেকে শিশুটির মরদেহ উদ্ধার করেন।
এ ব্যাপারে কালিয়া থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এ ঘটনায় পরিবারের কারো কোনো অভিযোগ নেই। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে। এছাড়া থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করা হয়েছে।
