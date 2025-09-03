বাজিতপুরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল নিয়ে অনিয়ম, গ্রেফতার ২

বাজিতপুরে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল নিয়ে অনিয়ম, গ্রেফতার ২
কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর উপজেলার পিরিজপুর ইউনিয়নে হতদরিদ্রদের জন্য বরাদ্দ খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল অবৈধভাবে ক্রয় ও মজুতের অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গ্রেফতাররা হলেন- মো. বিল্লাল মিয়া (৩৮) ও মো. বাদল মিয়া (৪৮)। তাদের বাড়ি উপজেলার জোয়ারিয়া এলাকায়।
মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) বিকেলে পিরিজপুর বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে স্থানীয় লোকজন ও সাংবাদিকদের অভিযোগের ভিত্তিতে বাজিতপুর থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করে। এ সময়, ঘটনাস্থল থেকে ৩৩টি খালি বস্তা ও ১৭ বস্তা আলগা চাল জব্দ করা হয়।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক ব্যক্তি জানান, এ ঘটনার মূল হোতা পিরিজপুর ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক ও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার হাবিব মিয়া। অভিযোগ রয়েছে, তিনি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মাহমুদ আলম লিটনের সঙ্গে এই অনিয়মে জড়িত।
ডিলার হাবিবুর রহমান অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমার ইউনিয়নে ৫০২ বস্তা চাল বরাদ্দ দিয়েছে প্রশাসন। আমি একটি বস্তাও কারো কাছে বিক্রি করিনি। আমি শতভাগ স্বচ্ছভাবে কাজ করছি।
উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা তাহিদুল ইসলাম রিয়াদ জানান, চাল নিয়ে কোনো ধরনের অনিয়ম হলে প্রশাসন কঠোর ব্যবস্থা নেবে। এরইমধ্যে দুজনকে গ্রেফতার করে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডিলার হাবিবুর রহমান জড়িত কি না তা তদন্ত করে দেখা হবে।
বাজিতপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ফারাসিদ বিন এনাম বলেন, জনগণের প্রাপ্য সরকারি চাল নিয়ে কেউ অনিয়ম করলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। খবর পাওয়ার পর কর্মকর্তাদের তাৎক্ষণিকভাবে ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেফতারদের থানায় পাঠানো হয়েছে এবং জব্দকৃত চাল ইউনিয়ন পরিষদের জিম্মায় রাখা হয়েছে। যেসব কার্ডধারী তাদের প্রাপ্য চাল বিক্রি করেছেন, শনাক্ত হলে তাদের কার্ড বাতিল করা হবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এ ধরনের অভিযান ভবিষ্যতেও চলবে।
