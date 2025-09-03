  2. দেশজুড়ে

টাঙ্গাইলে সাড়ে ৬ হাজার ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেফতার

প্রকাশিত: ০৯:৫২ এএম, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টাঙ্গাইলে সাড়ে ৬ হাজার ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেফতার

টাঙ্গাইলে ৬ হাজার ৭০০ পিস ইয়াবাসহ দুই মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে র‌্যাব-১৪। মঙ্গলবার দুপুরে মির্জাপুর ও সদর উপজেলায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতাররা হলেন- মাগুরার মোহাম্মদপুর এলাকার মৃত আব্দুল রশিদ শেখের ছেলে রবিউল ইসলাম (৩০) ও একই এলাকার ট্রাক চালক শাহিন আলম।

মঙ্গলবার রাতে র‌্যাব-১৪ সিপিসি-৩ এর কোম্পানি কমান্ডার কাওসার বাধন সংবাদ সম্মেলন এসব এ তথ্য জানান।

তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানতে পারে সিলেট থেকে বালু বোঝাই ৫ টন ট্রাকে করে মাদকদ্রব্য ইয়াবা নিয়ে গাজীপুর অতিক্রম করে টাঙ্গাইলের দিকে আসছে। পরে টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে তল্লাশিচৌকি স্থাপন করা হয়। এসময় ট্রাকে তল্লাশিকালে ৬ হাজার ৭০০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার ইয়াবার মূল্য ২০ লাখ দশ হাজার টাকা। পরে গাড়ির চালকসহ দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। অন্যদিকে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার ঢাকা-টাঙ্গাইল মহাসড়কের ক্ষুদিরামপুরে একটি ট্রাকের মধ্য থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় ৯৪ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, গ্রেফতারদের বিরুদ্ধে মির্জাপুর ও সদর থানায় মামলা করা হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

