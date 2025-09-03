বিএম ফাউন্ডেশনের আয়োজনে হবিগঞ্জে ফিলিস্তিন সহায়তা সেমিনার

বিএম ফাউন্ডেশনের আয়োজনে হবিগঞ্জে ফিলিস্তিন সহায়তা সেমিনার
হবিগঞ্জে মানবিক সংগঠন বি.এম. সাবাব ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ‘ফিলিস্তিনসহ মুসলিম বিশ্বের সংকট উত্তরণে সচেতনতা বৃদ্ধি ও আমাদের করণীয়’ শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বিখ্যাত আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত একদল ইসলামী স্কলারদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ সেমিনারে ফিলিস্তিন সংকট মোকাবিলায় মুসলিম বিশ্বের ঐক্য, মানবিক সহায়তা ও সচেতনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
একই অনুষ্ঠানে মিশরে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থী এবং মানবিক সংস্থা ওয়ান ওয়ার্ল্ড উম্মাহ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও বি.এম. সাবাব ফাউন্ডেশনের মধ্যপ্রাচ্য কো-অর্ডিনেটর হুজাইফা খান-কে ফিলিস্তিনে যুদ্ধকালীন ত্রাণ কার্যক্রমে বিশেষ অবদান রাখার জন্য সংবর্ধনা দেওয়া হয়।
সম্প্রতি হামিদনগর জামিয়া মিলনায়তনে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জামিয়া মাহমুদিয়া হামিদনগরের শাইখুল হাদিস মুফতি মইনুল ইসলাম হাফি। সঞ্চালনায় ছিলেন মাও. জুনাইদ আহমদ ও মাও. এহসানে রাব্বি মইন।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বি.এম. সাবাব ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান বি.এম. মুহিবুল ইসলাম সাবাব এবং স্বাগত বক্তব্য দেন নায়েবে মুহতামিম মাও. আবুল কালাম আযাদ।
অনুষ্ঠানের শুরুতে পরিবেশ সচেতনতা ও মানবিক দায়িত্ববোধের অংশ হিসেবে প্রতীকী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়।
সেমিনারে বক্তারা ফিলিস্তিনের জনগণের প্রতি গভীর সংহতি প্রকাশ করেন এবং মুসলিম বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মানবিক সহায়তা দেওয়ার আহ্বান জানান।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে বি.এম. মুহিবুল ইসলাম সাবাব বলেন, মানবতা আজ কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি। ফিলিস্তিনের শিশু, নারী ও বৃদ্ধরা আমাদের সাহায্যের জন্য তাকিয়ে আছে। তাদের পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এই সহায়তা অব্যাহত থাকবে।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে হুজাইফা খান বলেন, ফিলিস্তিনের সংকট শুধু একটি ভূখণ্ডের সমস্যা নয়, এটি সমগ্র মুসলিম উম্মাহর ইমানি দায়বদ্ধতার প্রশ্ন। প্রত্যেকে যদি নিজ অবস্থান থেকে সচেতন হয়ে দায়িত্ব পালন করে, তবে আল্লাহর সাহায্যে মুসলিম বিশ্বের মুক্তি নিশ্চিত।
সেমিনারে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মাওলানা জাকারিয়া মাহমুদ, মাও. নাইম হাসান, মাও. সাইফুর রহমান, মাও. হাফিজুল হকসহ ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাসেবক ও জামিয়ার সাবেক ছাত্র মাও. শামীম আহমদ বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে হামিদনগরের হাজারো শিক্ষার্থী, আলেম-উলামা ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।
এমআরএম/জেআইএম