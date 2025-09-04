  2. দেশজুড়ে

চড়ুই পাখির আবাসস্থল ধ্বংস করায় ব্যবসায়ীকে দশ হাজার টাকা জরিমানা

প্রকাশিত: ০৯:১৯ এএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ডালপালা কেটে ফেলার কারণে পাখিরা আবাসস্থল হারিয়ে ছুটোছুটি করতে থাকে

নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলায় গাছের ডাল কেটে চড়ুই পাখির আবাসস্থল নষ্ট করায় মুজিবর রহমান পান্না নামে স্থানীয় এক ব্যবসায়ীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এছাড়া ওই গাছে নতুন পাতা গজানোর আগ পর্যন্ত ১০টি ছিদ্রযুক্ত হাঁড়ি বেঁধে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে লোহাগড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু রিয়াদ ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এ জরিমানা করেন। এসময় লোহাগড়া থানা পুলিশ সার্বিক সহযোগিতা করে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রোববার (৩১ আগস্ট) ভোরে ব্যবসায়ী মুজিবুর রহমান পান্না কালনা-নড়াইল-যশোর-বেনাপোল জাতীয় মহাসড়কের লক্ষ্মীপাশা চৌরাস্তা বাজার সংলগ্ন সরকারি জমির ওপর একটি আমগাছের সব ডালপালা কেটে দেন। ওই গাছে প্রতিদিন সন্ধ্যায় হাজারো চড়ুই পাখি আশ্রয় নিত। কিন্তু ডালপালা কেটে ফেলার কারণে পাখিরা আবাসস্থল হারিয়ে ছুটোছুটি করতে থাকে। পরে বিষয়টি স্থানীয়রা ভিডিও ধারণ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিলে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়।

এ ঘটনায় বুধবার সকালে লোহাগড়া পৌর যুবদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক সোহেল রানা লাক্সমী লোহাগড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দাখিল করেন।

এ বিষয়ে লোহাগড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আবু রিয়াদ বলেন, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে বুধবার দুপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ওই ব্যবসায়ীকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি গাছে নতুন পাতা গজানোর আগ পর্যন্ত ১০টি ছিদ্রযুক্ত হাঁড়ি বেঁধে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাখিরা নিরাপদে থাকতে পারে সে ব্যবস্থা আমাদের সবার করা উচিত।

