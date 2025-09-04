সাতসকালে গাজীপুরে বাজারে আগুন, ৫০ দোকান পুড়ে ছাই
গাজীপুর মহানগরীর ব্যস্ততম চান্দনা চৌরাস্তায় একটি বাজারে আগুন লেগে পুড়ে গেছে অন্তত ৫০টি দোকান। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) সকাল ছয়টার দিকে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে।
ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। গাজীপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চান্দনা চৌরাস্তার শাপলা ম্যানশন সংলগ্ন একটি বাজারে বৃহস্পতিবার সকাল ছয়টার দিকে একটি দোকান থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়। মুহূর্তে আগুন আশপাশের দোকানগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট ঘটনাস্থলে এসে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। ফায়ার সার্ভিস প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় সকাল সাড়ে সাতটার দিকে ওই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয়। আগুনে অন্তত ৫০টি দোকান এবং দোকানে থাকা মালামাল সম্পূর্ণ পুড়ে গেছে।
কীভাবে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে তার কারণ এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত সাপেক্ষে জানা যাবে বলে জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের ওই কর্মকর্তা।
