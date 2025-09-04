  2. দেশজুড়ে

রুহিন হোসেন প্রিন্স

নির্বাচনকে বড় লোকের টাকার খেলায় পরিণত করার চক্রান্ত চলছে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:০১ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ও বাম গণতান্ত্রিক জোটের সমন্বয়ক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেছেন, ‘নির্বাচনে জামানতের টাকা বৃদ্ধি এবং খরচ বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে নির্বাচনকে বড় লোকের টাকার খেলায় পরিণত করার চক্রান্ত চলছে।’

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) পঞ্চগড় সরকারি অডিটোরিয়াম চত্বরে দলটির পঞ্চগড় জেলা কমিটির দ্বাদশ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

নির্বাচন কমিশন ভূতের পিঠে চলেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘ভুতের পা যেমন পেছনে যায়, তেমনি নির্বাচন কমিশন পেছনে হাঁটছেন।’

প্রিন্স বলেন, ‘৫৪ বছর যারা ক্ষমতায় ছিলেন তারা নীতিহীন রাজনীতি করেছেন। বাংলাদেশের শ্রমজীবী ও মেহনতি মানুষ মাঠে ময়দানে কাজ করে যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এনেছে। বিগত সময়ে লুটপাট করে খেয়েছে দুর্বৃত্ত রাজনীতির হোতারা। যার কারণে গণতন্ত্রকে স্থায়ী রূপ দেওয়া যায়নি। ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার জন্য তারা কর্তৃত্ববাদী ও পরিবার তান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক হয়ে উঠেছে।’

তিনি বলেন, ‘বারবার আমরা বুকের তাজা রক্ত দিয়ে বিজয় এনেছি। এবারের গণঅভ্যুত্থানের আকাঙ্ক্ষা ছিল গণতন্ত্র ও বৈষম্যহীনতা। আজ গণতন্ত্র হুমকিতে এবং মবের সন্ত্রাস জনজীবনকে দুঃসহ করে তুলেছে। প্রতিদিন মানুষ ঘুম থেকে উঠে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নিয়ে।’

এর আগে জাতীয় সংগীতের মধ্যদিয়ে জাতীয় ও পার্টির পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মেলন উদ্বোধন করা হয়। পরে একটি বর্ণাঢ্য র‌্যালি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। সিপিবির জেলা সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খন্দকার চামেলি আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির ছিলেন সিপিবির কেন্দ্রীয় সদস্য আসলাম খান, জেলা সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল আলম, সাবেক অধ্যক্ষ শফিকুল ইসলাম প্রমুখ।

