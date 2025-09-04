  2. দেশজুড়ে

হবিগঞ্জ

অসতর্কতায় কাটা পড়লো গ্যাস লাইন, কারখানায় ১০ ঘণ্টা উৎপাদন ব্যাহত

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি হবিগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৪:৪২ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ছয় লেনের কাজ চলাকালীন হবিগঞ্জের শাহজীবাজারে অসতর্কতাবশত গ্যাস লাইন কেটে যায়/ছবি-সংগৃহীত

ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের ছয় লেনের কাজ চলাকালীন হবিগঞ্জের শাহজীবাজারে অসতর্কতাবশত গ্যাস লাইন কেটে যায়। ফলে টানা প্রায় ১০ ঘণ্টা শিল্পাঞ্চলের কারখানাগুলোতে উৎপাদন ব্যাহত হয়।

বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। রাত ২টার দিকে গ্যাস সরবরাহ পুনরায় স্বাভাবিক হয়।

মেটাডোর কোম্পানির কর্মকর্তা রেজাউল বলেন, ‌‘ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে কাজ করার সময় বুধবার বিকেলে গ্যাস লাইন কেটে ফেলেন শ্রমিকরা। ফলে কারখানায় গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। এতে উৎপাদন মারাত্মকভাবেক ব্যাহত হয়। রাত ২টার দিকে গ্যাস সরবরাহ পুনরায় স্বাভাবিক হয়।’

তবে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা এখনো নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছেন তিনি।

স্কয়ার ডেনিমের সিনিয়র এক্সিকিউটিভ মো. ইমদাদুল হক বলেন, ‘মহাসড়কে কাজ করার সময় শাহজীবাজার স্টার সিরামিকের কাছে গ্যাসের মেইন লাইন কেটে ফেলেন শ্রমিকরা। বুধবার বিকেল ৪টায় এ ঘটনা ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায়। রাত ২টার দিকে গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হয়।’

জালালাবাদ গ্যাসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. আতিকুর রহমান বলেন, ‘এ লাইনটি আমাদের হাইপ্রেসার লাইন। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কে কাজ করতে গিয়ে (শ্রমিকরা) লাইনটি কেটে ফেলেন। তাৎক্ষণিক আমরা লাইন বন্ধ করে দিয়ে জরুরিভাবে সেখানে মেরামত কাজ করি। রাতের মধ্যেই পুনরায় লাইন চালু করতে সক্ষম হয়েছি।’

ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরও বলেন, ‘এর আগেও তারা একবার লাইন কেটে ফেলেছিলেন। এটি অত্যন্ত সেনসিটিভ লাইন। আমরা আজ সড়ক বিভাগকে বিষয়টি জানিয়ে চিঠি দেবো। এ বিষয়ে যেন তারা ব্যবস্থা নেন।’

ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক কাজের জগদীশপুর থেকে বাহুবল পর্যন্ত অংশের প্রজেক্ট ম্যানেজার সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রকৌশলী সামছুজ্জোহা। তিনি বলেন, ‘এটি জাতীয় স্বার্থের কাজ। আমরা প্রায় এক বছর আগে জালালাবাদ গ্যাসকে চিঠি দিয়েছি যেন তারা দ্রুত গ্যাস লাইন সরিয়ে নেন। এজন্য আমরা সরকার নির্ধারিত টাকাও পরিশোধ করে দিয়েছি। যেহেতু জমি অধিগ্রহণ নিয়ে এখনো ঝামেলা আছে, তাই হয়তো তারা লাইন সরাতে পারছেন না। তবে আমরা তাদের তাগাদা দিচ্ছি যেন তারা দ্রুত লাইন সরিয়ে নেন। তা নাহলে কাজ করতে গিয়ে গ্যাস লাইন ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা থেকে যাবে। আমরাতো কাজ বন্ধ রাখতে পারি না।’

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক ছয় লেনে উন্নীত করার কাজ প্রায় তিন বছর আগে শুরু হয়। সম্প্রতি এ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয় সরকার। বুধবার বিকেলে মাধবপুর উপজেলার শাহজীবাজার স্টার সিরামিকের কাছে একটি কালভার্টের কাজ করতে গিয়ে অসতর্কতাবশত গ্যাসের মেইন লাইন কেটে ফেলেন শ্রমিকরা।

শায়েস্তাগঞ্জ থেকে মাধবপুর পর্যন্ত অংশ জেলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল। এর মধ্যে বেশিরভাগ কোম্পানিই রপ্তানিমুখী। গ্যাস লাইন কেটে ফেলায় শিল্পাঞ্চল ও বাসাবাড়িতে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ হয়ে পড়ে। টানা ১০ ঘণ্টা গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকায় অন্তত ২০টি কোম্পানির উৎপাদন বন্ধ থাকে। এতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এসআর/এমএস

