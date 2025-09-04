  2. দেশজুড়ে

আওয়ামী লীগের সবাই খারাপ ছিলেন না: গাজী আতাউর রহমান

জেলা প্রতিনিধি
নওগাঁ
প্রকাশিত: ০৬:২৬ পিএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা গাজী আতাউর রহমান বলেছেন, আওয়ামী লীগের সবাই খারাপ ছিলেন না। কোনো ভালো মানুষ যেন হয়রানির শিকার না হন, সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে নওগাঁর পোরশা উপজেলার কালিনগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে সদস্য ও কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

গাজী আতাউর রহমান বলেন, ‌‘ইসলামী আন্দোলন হিংসার রাজনীতি করে না, মানুষের কল্যাণে রাজনীতি করে। ইসলামী আন্দোলন কখনোই ফ্যাসিবাদের সঙ্গে ছিল না।’

তিনি আরও বলেন, ‘কিছু দলের নেতারা দুর্নীতিতে জড়িত, কর্মীরা চাঁদাবাজি করেন—এগুলো আমরা চাই না। যারা অতীতে দেশ শাসন করেছেন, তাদের চরিত্র সংশোধন হয়নি। তারা যদি ভালো কিছু করতেন, মানুষ জানতো তারা ক্ষমতায় গেলে ভালো কিছু করবেন।’

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত নওগাঁ-১ আসনের এমপি প্রার্থী মাওলানা আব্দুল হক শাহর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (রাজশাহী বিভাগ) শেখ নুরুন নাবী, কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক (খুলনা বিভাগ) মোস্তফা কামাল, নওগাঁ জেলা শাখার সভাপতি মুহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন বাংলাদেশ নওগাঁ জেলা শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ নাজমুল ইসলামসহ অন্যরা।

আরমান হোসেন রুমন/এসআর/জেআইএম

