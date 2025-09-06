  2. দেশজুড়ে

নদীর প্রবাহে বাধা দিয়ে মাছ ধরায় ৫ জনকে পুলিশে দিলেন উপদেষ্টা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সুনামগঞ্জ
প্রকাশিত: ০১:৩৯ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সুনামগঞ্জের টাঙ্গুয়ার হাওরসহ বিভিন্ন পর্যটন স্পট পরিদর্শন করেছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। এসময় নদীতে বাধার সৃষ্টি করে মৎস্য আহরণের দায়ে ৫ জনকে আটক করার নির্দেশনা দেন তিনি। পরে পরে তাৎক্ষণিক তাহিরপুর থানা পুলিশ তাদের আটক করে।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জেলার তাহিরপুর উপজেলায় ভরত খাল নদীতে বাধা সৃষ্টির অভিযোগে তাদের আটকের নির্দেশ দেন তিনি।

এর আগে সুনামগঞ্জ পৌর শহরের সার্কিট হাউস থেকে প্রথমে গাড়িপথে তাহিরপুর উপজেলায় যান উপদেষ্টা। পরে সেখান থেকে স্পিডবোট নিয়ে টাঙ্গুয়ার হাওর, নীলাদ্রি লেক ও তার আশেপাশের বিভিন্ন হাওর নদী পরিদর্শন করেন তিনি।

আটকরা হলেন- বাদাঘাট ইউনিয়নের পাতারগাও গ্রামরে পাঠান মিয়া (৩৪), আবু বক্কর (২৫), আলীনুর (২৭) ও নুর আহমদ৷ অন্য একজনের নাম জানা যায়নি।

বিষয়টি নিশ্চিত করে তাহিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) দেলোয়ার হোসেন বলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা তাহিরপুরের টাঙ্গুয়ার হাওরসহ বিভিন্ন হাওর নদী পরিদর্শন করেছেন। তখন তিনি নদীতে বাধা সৃষ্টি করে অবৈধ ভাবে মাছ আহরণ করার জন্য ৫ জনকে আটকের নির্দেশনা দিলে আমরা তাদের আটক করে থানায় নিয়ে আসি।

এসময় মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মোহাম্মদ আব্দুর রউফ, যুগ্মসচিব ড. আবু নঈম মুহাম্মদ আবদুছ ছবুর প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

