সাড়ে চার ঘণ্টা পর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রেনের লাইনচ্যুত বগি উদ্ধার

প্রকাশিত: ০৮:২৪ এএম, ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় লাইনচ্যুত চট্টগ্রামগামী কর্ণফুলী এক্সপ্রেস ট্রেনের বগিটি উদ্ধার করা রয়েছে। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ৮টার দিনে বগিটি উদ্ধার করা হয়। এতে করে আপ ও ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে।

এর আগে বিকেল ৩টা ২০ মিনিটে ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনের আউটারে রেলক্রসিংয়ের সামনে চট্টগ্রামগামী কর্নফুলী এক্সপ্রেস ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয় এ ঘটনায় ডাউন লাইনে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেটের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনের সহকারী মাস্টার সাকির জাহান জানান, আখাউড়া থেকে উদ্ধারকারী ট্রেন কাজ করে। ফলে সন্ধ্যা ৭টা ৫০ মিনিটে ডাউন লাইন স্বাভাবিক হয়। এর আগে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা চট্টগ্রামগামী কর্ণফুলী এক্সপ্রেস ট্রেনটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনে নির্ধারিত যাত্রাবিরতি শেষে ছেড়ে যাওয়ার পর ৩টা ২০ মিনিটে রেলক্রসিংয়ের কাছে ‘চ’ বগিটি বিকট শব্দে লাইনচ্যুত হয়। এর ফলে ডাউন লাইনে ঢাকার সঙ্গে চট্টগ্রাম ও সিলেটের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

