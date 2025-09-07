বগুড়ায় ফিলিং স্টেশনে ম্যানেজারকে গলা কেটে হত্যা

বগুড়ায় ফিলিং স্টেশনে ম্যানেজারকে গলা কেটে হত্যা
বগুড়ায় খুন হয়েছেন শতাব্দী ফিলিং স্টেশনের ম্যানেজার ইকবাল হোসেন (২৪)। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) গভীর রাতে জেলার রংপুর রোডের দত্তবাড়ি এলাকায় অবস্থিত পাম্পের ক্যাশ কাউন্টারের ভেতরে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।
নিহত ইকবাল সিরাজগঞ্জের পিপুলবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল করিমের ছেলে। তিনি প্রায় আড়াই বছর ধরে ফিলিং স্টেশনটিতে ক্যাশিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বগুড়ার শিববাটি এলাকায় ভাড়া বাসায় থাকতেন তিনি।
আরও পড়ুন-
- সিলেটে শিক্ষার্থী পায়নি ৫ কলেজ, কলেজ পায়নি ১৬৭ শিক্ষার্থী
- ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে বাসের ধাক্কায় নিহত ২
ঘটনার রাতে তার সঙ্গে ডিউটিতে ছিলেন নিশ্চিন্তপুর এলাকার এক যুবক রতন। তিনি সেলসম্যান হিসেবে কর্মরত। ঘটনার পর থেকেই তিনি পলাতক।
অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হোসাইন মুহাম্মাদ রায়হান ইকবালের মরদেহ গলাকাটা অবস্থায় এখনও ঘটনাস্থলে রয়েছে। ঘটনা তদন্তে পিবিআই ও সিআইডি মাঠে কাজ করছে। হত্যার কারণ এখনো জানা যায়নি।
এফএ/এমএস