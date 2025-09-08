ভোলায় নারীর চুল কেটে জুতার মালা, আটক ৪
ভোলার বোরহানউদ্দিনে পরকীয়ার অভিযোগে নারীর চুল কেটে জুতার মালা পরানোর ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ ৪ জনকে আটক করেছে।
ঘটনাটি ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার মানিকা ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন বাজার এলাকায় ঘটেছে।
ভুক্তভোগী নারীর মা জানান, তার মেয়ে বসতঘরে ছিলেন। গভীর রাতে স্থানীয় শিহাব এসে চোর ধরেছেন বলে তাকে দরজা খুলতে বলেন। তিনি দরজা না খোলায় ৪-৫ জন বসতঘরের বেড়ার টিন ভেঙে ঘরে প্রবেশ করে। ওই সময় পরকীয়ার অভিযোগ এনে তাকে ও ইদ্দিক মাঝিকে ধরে নিয়ে যায় ও স্থানীয় একটি বাজারে আটকে রাখে।
এরপর সকালে স্থানীয় নতুন বাজার এলাকায় এনে কয়েকজন নারী তার চুল কেটে দেন। পরে স্থানীয় জলিল, নূরন্নবী, বশির ও মানিকা ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির নেতা মো. কবির জুতার মালা পরিয়ে দেন। এ ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবি করেছে ভুক্তভোগীর পরিবার।
অভিযুক্তদের মধ্যে বিএনপির নেতা মো. কবির জানান, ওই নারীকে বেশ কয়েকবার তিনি ও এলাকাবাসী সতর্ক করেছিলেন এসব থেকে বিরত থাকার জন্য। কিন্তু তিনি শোনেননি। শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) গভীর রাতে তাকে ধরার পর স্থানীয় জনতা প্রকাশ্যে বিচার দাবি করলে জনতার চাপে পড়ে তিনি বিচার করেছেন। তবে তা সঠিক হয়নি বলে ভুল স্বীকার করেন তিনি।
এদিকে ঘটনার পর একটি ভিডিও ফেসবুকে ভাইরাল হলে পুলিশ ৪ জনকে আটক করে নিয়ে যায় বোরহানউদ্দিন থানায়। আটকরা হলেন, আব্দুর রশিদ, ইসমাইল, মেদেহী হাসান ও মো. সিরাজ। তারা ওই এলাকার বাসিন্দা।
বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সিদ্দিকুর রহমান ৪ জনকে আটকের কথা নিশ্চিত করে জানান, ভুক্তভোগীর পক্ষ থেকে রোববার রাতে থানায় একটি অভিযোগ জমা দিয়েছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত বাকিদের আটকের চেষ্টা চলছে।
জুয়েল সাহা বিকাশ/এফএ/জেআইএম