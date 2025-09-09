  2. দেশজুড়ে

সমকামিতার জন্য জড়ো হয়ে হট্টগোল, ৫ যুবককে ধরলো জনতা

প্রকাশিত: ১০:৫৮ এএম, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গাজীপুরে সমকামিতার অভিযোগে পাঁচ যুবককে আটক করেছে পুলিশ। গাজীপুর মহানগরীর পূবাইলের করমতলা এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) এ ঘটনায় থানায় কেউ লিখিত অভিযোগ না করলেও পুলিশ ফৌজদারি কার্যবিধির ১৫১ ধারায় তাদের গ্রেফতার করে আদালতে পাঠায়।

আটকদের মধ্যে কয়েকজন ঢাকার শাহজাদপুরে ভাড়া বাসায় থাকেন বলে পুলিশ জানিয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুর মহানগরীর পূবাইল থানার করমতলা এলাকায় গোপনে সমকামী কার্যকলাপের উদ্দেশ্যে জড়ো হন ওই পাঁচ যুবক। শুক্রবার গভীর রাতে তাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক ও হাতাহাতির সময় বাড়ির মালিক ও স্থানীয়রা টের পেয়ে সেখানে যান। জিজ্ঞাসাবাদে আটক যুবকরা সমকামিতার উদ্দেশ্যে একত্রিত হওয়ার কথা স্বীকার করলে উত্তেজিত জনতা ক্ষুব্ধ হয়ে তাদের মারধর করে আটকে রাখে।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে আহত অবস্থায় পাঁচজনকে টঙ্গীর শহীদ আহসানউল্লাহ মাস্টার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাদের থানায় নিয়ে আসা হয়।

পূবাইল থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) নাজমুল হোসেন বলেন, অনলাইনে পরিচয়ের সূত্র ধরে ওই পাঁচ যুবক করমতলা এলাকার একটি ভাড়া বাসায় একত্রিত হন। সেখানে স্থানীয়রা তাদের আটক করে। খবর পেয়ে আমরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করি। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে আটকদের থানায় আনা হয় ও আইন অনুযায়ী আদালতে পাঠানো হয়েছে।

