ভারতে অনুপ্রবেশকারী ১২ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর
চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশকারী ১২ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে সীমান্তের মেইন পিলার ৭৬-এর কাছে শূন্যরেখায় পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
যাদের হস্তান্তর করা হয়েছে তাদের মধ্যে ৯ জন পুরুষ, দুজন নারী ও একজন শিশু রয়েছেন।
বিজিবি জানায়, ভারতের ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের সঙ্গে সীমান্তের মেইন পিলারে কমান্ডার পর্যায়ে সৌহার্দ্যপূর্ণ পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসময় চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়নের দর্শনা কোম্পানি কমান্ডার সুবেদার আশরাফুল ইসলাম এবং ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের গেদে কোম্পানি কমান্ডার এ সি সুরেন্দার সিং উপস্থিত ছিলেন।
বৈঠক শেষে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে ১২ বাংলাদেশি নাগরিককে বিজিবির কাছে হস্তান্তর করে।
চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন ৬ বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসান বলেন, এসব বাংলাদেশিরা বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের নানা পয়েন্ট দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে বিভিন্ন রাজ্যে বসবাস করছিলেন। বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই তাদের হস্তান্তর কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
হুসাইন মালিক/এসআর/এএসএম