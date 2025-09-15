  2. দেশজুড়ে

হত্যা মামলার আসামিকে কুপিয়ে হত্যা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাদারীপুর
প্রকাশিত: ১১:৩৭ এএম, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
হত্যা মামলার আসামিকে কুপিয়ে হত্যা

মাদারীপুরের শিবচরে রাকিব মাদবর (২৪) নামে এক যুবককে কুপিয়ে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাত ৮টার দিকে শিবচর বাজারের প্রধান সড়কে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত রাকিব মাদবর শিবচর উপজেলার চরশ্যামাইল এলাকার নাসির মাদবরের ছেলে। তিনি ওই এলাকার ইবনে সামাদ হত্যা মামলার আসামি ছিলেন। এছাড়াও সে স্থানীয় একটি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অনার্স শেষ বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

পুলিশ, স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রোববার রাত ৮টার দিকে শিবচর পৌর বাজারের ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংকের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন রাকিব। এসময় হঠাৎ ৪-৫ জনের একটি দল রাকিবের ওপর হামলা করে। তাকে কুপিয়ে জখম করে দ্রুত পালিয়ে যায় হামলাকারীরা। পরে আশেপাশের লোকজন গুরুতর অবস্থায় রাকিবকে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঢাকায় নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।

শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রকিবুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। এই হত্যার ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত তা খুঁজে বের করা হচ্ছে। নিহত রাকিব চরশ্যামাইল এলাকার ইবনে সামাদ হত্যা মামলার আসামি ছিলেন। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে পূর্ব শত্রুতার জেরেই এই হত্যার ঘটনা হতে পারে।

গত ৬ মে শিবচর উপজেলার চরশ্যামাইল সর্দারকান্দি এলাকার কালাম সর্দারের ছেলে ইবনে সামাদকে কুপিয়ে জখম করা হয়। ২১ দিন চিকিৎসা নেওয়ার পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মারা যান ইবনে সামাদ। ইবনে সামাদ হত্যা মামলার আসামিদের একজন নিহত রাকিব মাদবর। তিনি সম্প্রতি জামিনে কারামুক্ত ছিলেন।

আয়শা সিদ্দিকা আকাশী/এমএন/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।