ভাঙ্গার ঝামেলায় ফ্যাসিবাদ ঢুকে গেছে: শামা ওবায়েদ

ভাঙ্গার ঝামেলায় ফ্যাসিবাদ ঢুকে গেছে: শামা ওবায়েদ
বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ বলেছেন, ‘ভাঙ্গার ঝামেলায় ফ্যাসিবাদ ঢুকে গেছে। ফ্যাসিবাদের দোসররা ঢুকে আগুন লাগিয়ে লঙ্কাকাণ্ড ঘটাচ্ছে। প্রশাসনের গাড়ি ভাঙচুর করছে এটা সাধারণ জনগণের কাজ না।’
সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে ফরিদপুরের সালথা উপজেলা ওলামা দলের আয়োজিত কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘ইসলাম হচ্ছে শান্তির ধর্ম। আমাদেরকে শিখানো হয়েছে অন্য ধর্মের যারা আমাদের ভাইয়েরা আছে বোনেরা আছে মুরুব্বিরা আছে তাদেরও আমরা শ্রদ্ধা করি। তাদের আমরা সমপরিমাণে ভাই মনে করি, বোন মনে করি।’
শামা ওবায়েদ আরও বলেন, ‘আমরা সালথা উপজেলায় সকল ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব দলমত নির্বিশেষে আমাদের একটি ঐক্যবদ্ধ রয়েছে। সেটিতে যেন থাকি। এ নির্বাচনে সব ঐক্যবদ্ধভাবে থাকতে পারি সেটাই আমাদের আগামী দিনের সম্পর্ক হওয়া উচিত।’
ফরিদপুর জেলা ওলামা দলের আহ্বায়ক মাওলানা মো. দেলোয়ার হোসেন জিল্লুর সভাপতিত্ব ও সদস্যসচিব মো. সিরাজুল ইসলামের সঞ্চালনায় সম্মেলনে উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মো. সিদ্দিকুর রহমান তালুকদার, সাবেক সালথা উপজেলা চেয়ারম্যান মো. ওহিদুজ্জামান, সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মো. আছাদ মাতুব্বর, জাতীয়তাবাদী ওলামা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির দপ্তর সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মদ মাসুম বিল্লাহ, নিজামুল উলুম পুরুরা মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা মুহাম্মদ নিজামুদ্দিন, নগরকান্দা জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি মুফতি মামুন আব্দুল্লাহ, বিশিষ্ট আলেমেদ্বীন মুফতি আব্দুল্লাহ মো. রেজাউল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এন কে বি নয়ন/আরএইচ/এমএস