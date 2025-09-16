চাঁপাইনবাবগঞ্জ
অবৈধভাবে ভারত থেকে ফেরার পথে ৩ বাংলাদেশি আটক
চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাটে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে ৩ বাংলাদেশিকে আটক করেছে বিজিবি। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার জেকে পোলাডাংগা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় তাদের আটক করা হয়।
আটকরা হলেন- গোমস্তাপুর উপজেলার চৌডালা ইউনিয়নের এমতাজুলের ছেলে শামিম আলী (২৬), একই এলাকার শ্রী সঞ্জয় কর্মকারের ছেলে শ্রী পলাশ কর্মকার (২৩) ও শিবগঞ্জ উপজেলার শিবনারায়ণপুর এলাকার ছাত্তার আলীর ছেলে মো. মিজানুর রহমান (২৩)।
৫৯ মহানন্দা ব্যাটালিয়নের লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম কিবরিয়া বলেন, জেকে পোলাডাংগা বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত পিলার ২০১/৫৯-এস থেকে আনুমানিক ৫০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ০৩ জন বাংলাদেশি চোরাকারবারি অনুমতি ব্যতীত নৌকা নিয়ে নদীপথে চোরাচালানের উদ্দেশ্যে অবৈধভাবে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এসময় তাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিল আমাদের টহল দল। পরে বাংলাদেশে ফেরত আসার সময় তাদেরকে আটক করা হয়। এসময় তাদের কাছ থেকে ৩টি বাটন মোবাইল ফোন (বাংলাদেশি সিমসহ) এবং ভারতীয় ৭০ রুপি উদ্ধার করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে।
সোহান মাহমুদ/এফএ/জেআইএম