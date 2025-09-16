বরিশালে অবহেলায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগে হাসপাতালে ভাঙচুর

বরিশালে অবহেলায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগে হাসপাতালে ভাঙচুর
বরিশালের মুলাদীতে চিকিৎসকের অবহেলায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগে হাসপাতালে হামলা চালিয়ে আসবাবপত্র ভাঙচুর করেছেন রোগীর স্বজনরা।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকালে মুলাদী উপজেলা হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে।
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মুলাদীর সদর ইউনিয়নের তেরচর গ্রামের মফসের খন্দকার (৬০) হৃদরোগে আক্রান্ত হলে মঙ্গলবার সকালে তাকে মুলাদী উপজেলা হাসপাতালে নেওয়া হয়। তার মৃত্যুর পর দুই ছেলে ইব্রাহিম খন্দকার ও হানিফ খন্দকারসহ স্বজনরা হামলা চালিয়ে হাসপাতালের আসবাবপত্র ভাঙচুর করেন। ইব্রাহিম ও হানিফ ওমান প্রবাসী। চলতি মাসের প্রথম সপ্তাহে তারা ছুটিতে বাড়ি আসেন।
ইব্রাহিম খন্দকার জানান, তার বাবাকে নিয়ে সকাল সাড়ে ৮টার দিকে হাসপাতালে পৌঁছান। তখন জরুরি বিভাগে কোনো চিকিৎসক ছিলেন না। ১০ নম্বর কক্ষে চিকিৎসক আছেন বলে কর্মচারীরা তাদের জানান। তবে সে কক্ষটি ভেতর থেকে আটকানো ছিল। অনেকক্ষণ ডাকাডাকির পরেও ভেতর থেকে সাড়া মেলেনি। এ অবস্থায় প্রায় ২০ মিনিট তার বাবাকে হাসপাতালের বাহিরের বিশ্রামাগারে রাখা হয়।
তিনি আরও জানান, এরপরে একজন চিকিৎসক এসে পরীক্ষা-নীরিক্ষার নামে সময়ক্ষেপণ করেন। চিকিৎসক রোগীর অবস্থা জানাননি এবং অন্যত্র নেওয়ার পরমর্শও দেননি। প্রায় একঘণ্টা পর ওই চিকিৎসক তার বাবাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তখন ক্ষুব্ধ হয়ে তার ছোট ভাই হানিফ খন্দকার অক্সিজেনের কিছু সামগ্রী ভাঙচুর করেন।
এ বিষয়ে মুলাদী উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. সাইদুর রহমান বলেন, রোগীকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে। মৃতের স্বজনরা চিকিৎসা অবহেলার মিথ্যে অভিযোগ তুলে হাসপাতালের অক্সিজেন কনসেজেটর, পালস অক্সিজেন মিটার ও ইসিজি মেশিনসহ আসবাবপত্র ভাঙচুর করেছেন। তাদের হামলায় মিজান নামে এক কর্মচারী আহত হয়েছেন। এ ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে।
শাওন খান/এমএন/এএসএম