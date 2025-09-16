বেশি দামে সার বিক্রি করায় ডিলারকে লাখ টাকা জরিমানা

বেশি দামে সার বিক্রি করায় ডিলারকে লাখ টাকা জরিমানা
শেরপুরে সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে বেশি দামে সার বিক্রি করায় এক ডিলারকে জরিমানা করা হয়েছে। এছাড়া লাইসেন্স ছাড়া সার বিক্রি করায় আরেক ব্যবসায়ীকে জরিমানা করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে শেরপুর পৌর শহরের আখেরমামুদ বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করে এ জরিমানা করা হয়।
ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্র জানায়, চলতি রোপা আমন মৌসুমে কৃত্রিম সার সঙ্কট দেখিয়ে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে কৃষকদের কাছে সার বিক্রি করে আসছে। এমন অভিযোগ পেয়ে মঙ্গলবার দুপুরে সদর উপজেলা প্রশাসন ও কৃষি বিভাগ শহরের আখেরমামুদ বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান চালান। অভিযানকালে বেশি দামে সার বিক্রির প্রমাণ পেয়ে বিএডিসি সার ডিলার মেসার্স মীম এন্টারপ্রাইজকে ১ লাখ টাকা জরিমানা করেন আদালত। একইসঙ্গে লাইসেন্সবিহীনভাবে সার বিক্রয় করায় একই বাজারের কীটনাশক বিক্রেতা শিশির এন্টারপ্রাইজকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ভুইয়া আদালত পরিচালনা করেন। এসময় সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মুসলিমা খানম নীলু, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মো. আনোয়ার হোসেনসহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।
সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মুসলিমা খানম নীলু জাগো নিউজকে জানান, সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে সার বিক্রির কোনো সুযোগ নেই। উপজেলায় পর্যাপ্ত সার মজুদ রয়েছে। তবে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে চড়া দামে বিক্রি করছে। এজন্য নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে।
মো. নাঈম ইসলাম/এমএন/এমএস