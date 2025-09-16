দিনাজপুরে সাপের কামড়ে দুদিনে তিন গৃহবধূর মৃত্যু

দিনাজপুরে সাপের কামড়ে দুদিনে তিন গৃহবধূর মৃত্যু
দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে সাপের কামড়ে তিন গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার শিবনগর ইউনিয়নে দুজন ও সোমাবার (১৫ সেপ্টেম্বর) রাতে কাজিহাল ইউনিয়নে একজনের মৃত্যু হয়।
নিহতরা হলেন- কাজিহাল ইউনিয়নের রামেশ্বরপুর গ্রামের মৃত দেলোয়ার হোসেনের স্ত্রী বুলবুলি বেগম (৩৫), পুকুরি সিংপাড়া গ্রামের শ্যামল রায়ের স্ত্রী বিনা রানী (৪৫) ও শিবনগর ইউনিয়নের রাজারামপুর গোয়ালপাড়া গ্রামের কৃষ্ণ চন্দ্রের স্ত্রী কনিকা রানী (৪৫)।
জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে শিবনগর ইউনিয়নের রাজারামপুর গোয়ালপাড়া গ্রামের কনিকা রানী রান্না করছিলেন। এসময় খড়ির (জ্বালানি) ভেতর থেকে একটি সাপ বের হয়ে তাকে কামড় দেয়। এসময় তাকে উদ্ধার করে ফুলবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান।
একই দিন সকালে কাজিহাল ইউনিয়নের রামেশ্বরপুর গ্রামে মাটির চুলা থেকে ছাই তুলতে গিয়ে বুলবুলি বেগম সাপের কামড়ে আহত হন। তাকেও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠান। হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই পথে তিনি মারা যান।
এর আগে সোমবার রাত ৮টার দিকে কাজিহাল ইউনিয়নের পুকুরি সিংপাড়া গ্রামের বিনা রানী নামের এক গৃহবধূ মাটির ঘরের ভেতরে একটি ইঁদুরের গর্তের মুখ বন্ধ করার সময় গর্তের ভেতরে থাকা সাপ তাকে কামড়া দেয়। কিছুক্ষণ পরেই তার মৃত্যু হয়।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে ফুলবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা (আরএমও) নুরে আলম বলেন, হাসপাতালে অ্যান্টিভেনম মজুত আছে। তবে রোগীর উপসর্গ ও কোন সাপে কামড়েছে, তা নির্ণয় করে ইনজেকশন প্রয়োগ করা হয়। যেসব রোগী এসেছিলেন, তাদের অবস্থা খুবই গুরুতর ছিল। একজনের ক্ষেত্রে সাপে কাটার সঠিক উপসর্গও পাওয়া যায়নি। তাই উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদের দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।
কাজিহাল ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান কাঞ্চন মিয়া ও শিবনগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সামিদুল ইসলাম সাপের কামড়ে মারা যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
এমদাদুল হক মিলন/এমএন/এমএস