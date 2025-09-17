  2. দেশজুড়ে

ইয়াবা হাতে যুবকের ফটোসেশন, ফেসবুকে ভাইরাল

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ১০:৫১ এএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কক্সবাজারের উখিয়ায় ওকিল আহমেদ নামে এক যুবক বিপুল পরিমাণ ইয়াবা হাতে ফটোসেশন করেছেন। ৫০ হাজার পিস ইয়াবা হাতে তোলা সেই ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

ওকিল আহমেদ উখিয়ার পালংখালি ইউনিয়নের থাইংখালি উত্তর রহমতের বিলের কামাল মিয়াজির ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ইয়াবা হাতে যে যুবকের ছবি ফেসবুকে দেখা যাচ্ছে তার নাম ওকিল আহমেদ। তার আরও দুই ভাই টিপু ও বাঁশি এই সিন্ডিকেটে দীর্ঘদিন ইয়াবা ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। এদের বাড়ি মিয়ানমার সীমান্তের কাছাকাছি। তারা চাইলে সহজে সীমান্ত পার করে ইয়াবা এপারে নিয়ে আসতে পারে। ইয়াবা হাতে ভাইরাল ছবির বিষয়ে এলাকায় আলোচনা-সমালোচনা চলছে।

উখিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক জানান, ওকিল আহমেদ নামে এক যুবকের ইয়াবা হাতে ছবিটি নজরে আসার পর তার বিষয়ে খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে।

জাহাঙ্গীর আলম/এফএ/এএসএম

