আজ আখাউড়া স্থলবন্দরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ

আজ আখাউড়া স্থলবন্দরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ
বিশ্বকর্মা পূজা উপলক্ষে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়া স্থলবন্দরে বাণিজ্যিক কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে এই বন্দর দিয়ে আমদানি-রপ্তানি চলছে না। তবে বাণিজ্য বন্ধ থাকলেও দুই দেশের পাসপোর্টধারী যাত্রী পারাপার স্বাভাবিক রয়েছে।
আখাউড়া স্থলবন্দরের মাছ রপ্তানিকারক অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মো. ফারক মিয়া জানান, ভারতে সরকারি ছুটি থাকায় বুধবার আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) থেকে নিয়মিত বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালু হবে।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এমএন/এএসএম