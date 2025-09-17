  2. দেশজুড়ে

জয়দেবপুরে কারিগরি শিক্ষার্থীদের সড়ক অবরোধ

প্রকাশিত: ১২:৫৯ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
গাজীপুরের জয়দেবপুরে সড়কে অবস্থান নিয়ে অবরোধ কর্মসূচি পালন করছেন কারিগরি শিক্ষার্থীরা। বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর ) বেলা ১২টার দিকে চন্দনা চৌরাস্তায় এলাকায় এ অবরোধ করেন। অবরোধের ফলে ঢাকা থেকে জয়দেবপুর ও শিমুলতলী সড়কে সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

শিক্ষার্থীরা শিমুলতলী সড়কের ডুয়েট গেটের পাশে এমআইএসটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিট সামনে জড়ো হন। তারা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে ভুরুলিয়া রেল গেইট, শিববাড়ি হয়ে চন্দনা চৌরাস্তায় এলাকায় জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করতে থাকে।

বিক্ষোভকারীরা জানান, যারা কারিগরি শিক্ষা ও ‘ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের’ বিরুদ্ধে অব্যাহত ষড়যন্ত্র এবং অযৌক্তিক দাবি নিয়ে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে
আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

কর্মসূচিতে গাজীপুর শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে চাকরিপ্রত্যাশী কারিগরি শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও এমআইএসটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, রয়েল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ভাওয়াল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটসহ বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরাও এতে যোগ দেন।

তারা জানান, দেশের ৪০ লক্ষাধিক ডিপ্লোমা প্রকৌশলী ও প্রায় ৪ লাখ পলিটেকনিক শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। বিএসসি প্রকৌশল শিক্ষার্থীরা যে তিন দফা দাবি উত্থাপন
করেছেন তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক।

বাসন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহীন খান জানান, বেলা ১২টা থেকে থেকে শিক্ষার্থীরা চন্দনা চৌরাস্তা থেকে শিববাড়ি পর্যন্ত সড়ক বন্ধ করে রাখেন। শিক্ষার্থীর সঙ্গে আলোচনা করে সড়ক থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

