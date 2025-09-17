  2. দেশজুড়ে

হবিগঞ্জে বাসচাপায় প্রাণ গেলো মা-ছেলের, মহাসড়ক অবরোধ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:০২ পিএম, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫
হবিগঞ্জে রাস্তা পার হওয়ার সময় বেপরোয়া বাস চাপায় মা-ছেলে নিহত হয়েছেন। এ সময় বাসটি রাস্তার পাশে নেমে গেলে আরও কয়েকজন আহত হন। ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা প্রায় ১ ঘণ্টা ঢাকা-সিলেট মহাসড়ক অবরোধ করেন।

বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের দেওপাড়া এলাকায় দিনারপুর কলেজের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হচ্ছেন, বানিয়াচং উপজেলার সাগরদিঘির পশ্চিমপাড় এলাকার শামীমা আক্তার (৪৫) ও তার ছেলে তোকি আহমেদ (৪)।

স্থানীয়রা জানান, শামীমা আক্তার তার ছেলেকে নিয়ে বুধবার দেওপাড়ায় আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যান। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তিনি ছেলেকে নিয়ে রাস্তা পাড়াপার হচ্ছিলেন। এ সময় সিলেটগামী সৌদিয়া পরিবহনের একটি যাত্রীবাহী বাস (চট্ট-মেট্রো-১১-১০৭৪) দ্রুতগতিতে গিয়ে তাদের চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলে মা-ছেলে মারা যান। তখন বাসটি রাস্তার পাশে নেমে যায়। দুর্ঘটনার পর বিক্ষুব্ধ জনতা একঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে। খবর পেয়ে শেরপুর হাইওয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘাতক বাসটি আটক করে। পরে হাইওয়ে পুলিশের হস্তক্ষেপে বিক্ষুব্ধরা অবরোধ তুলে নেন।

শেরপুর হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু তাহের দেওয়ান জানান, দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি জব্দ করা হয়েছে। আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। নিহতদের মরদেহ পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/আরএইচ/জেআইএম

