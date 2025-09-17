সাজেকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বহনকারী গাড়ি খাদে, নিহত ১

সাজেকে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বহনকারী গাড়ি খাদে, নিহত ১
রাঙ্গামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেকে যাওয়ার পথে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে এক বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও ১২ জন শিক্ষার্থী।
বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে সাজেক ইউনিয়নের হাউসপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
দুর্ঘটনায় হতাহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেন সাজেক থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কানন সরকার।
নিহত শিক্ষার্থীর নাম রুবিনা আফসানা রিংকি (২৪)। তিনি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছিলেন।
ওসি জানান, সাজেক পর্যটনকেন্দ্রে যাওয়ার পথে হাউসপাড়া এলাকায় পর্যটকবাহী একটি জিপগাড়ি পাহাড়ে উঠতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এতে ঘটনাস্থলে একজন মারা যান। আরও ১২ জন আহত হয়েছেন। তারা সবাই খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী।
তিনি আরও জানান, তাৎক্ষণিকভাবে সবার নাম-পরিচয় জানা যায়নি। হতাহতদের উদ্ধার করে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
